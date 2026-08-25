PSD: PNL și USR să explice de ce familiile lor politice europene pun în pericol banii din PNRR

Delegația PSD în Parlamentul European solicită PNL și USR să clarifice public dacă susțin demersul liderilor PPE și Renew Europe prin care este pusă în discuție plata a 770 de milioane de euro din PNRR pentru România.

Potrivit unui comunicat al PSD transmis marți AGERPRES, președintele Partidului Popular European, familia politică europeană din care face parte PNL, și lidera Renew Europe, familia politică europeană a USR, au transmis o scrisoare președintei Comisiei Europene prin care solicită intervenția Executivului european cu privire la legea integrității și cer ca plata celor 770 de milioane de euro să fie condiționată de modificarea prevederilor contestate.

”Considerăm că PNL și USR au obligația să explice dacă susțin această intervenție a propriilor familii politice europene și dacă își asumă riscul blocării unor fonduri importante pentru România. Contradicția dintre pozițiile de la București și acțiunile de la Bruxelles este evidentă. PNL a votat în Camera Deputaților în favoarea legii privind integritatea, în timp ce PPE contestă la nivel european forma adoptată. USR a votat împotriva legii, iar Renew Europe participă acum la demersul prin care Comisiei Europene i se cere să condiționeze plata fondurilor către România. Proiectul a fost adoptat în Camera Deputaților cu 183 de voturi pentru, 84 împotrivă și trei abțineri, cu voturile PSD și PNL, în timp ce USR a votat împotrivă”, se arată în comunicat.

Delegația PSD în Parlamentul European consideră ”inacceptabil” ca disputele politice interne să fie transferate la nivel european cu riscul afectării intereselor financiare ale României.

”Niciun interes de partid și niciun politician nu pot fi mai importante decât fondurile europene destinate românilor. PSD a demonstrat responsabilitate în această etapă decisivă pentru finalizarea PNRR. Deși se află în opoziție, parlamentarii social-democrați au contribuit la formarea majorităților necesare pentru adoptarea legislației aferente jaloanelor restante, inclusiv în cazul legii privind integritatea. Nu poți solicita PSD să contribuie prin vot la îndeplinirea jaloanelor PNRR și, după obținerea majorității necesare în Parlamentul României, să susții sau să accepți demersuri la Bruxelles prin care validarea acestor jaloane este pusă sub semnul întrebării”, precizează sursa citată.

Delegația PSD în PE acuză și un discurs ‘dublu” folosit în relația cu instituțiile europene: ”Atunci când sunt promovate măsuri nepopulare, inclusiv în discuțiile privind reforma salarizării, opiniei publice i se spune că ‘Bruxelles-ul cere’ sau că ‘ne obligă Comisia Europeană’. Atunci când rezultatul unei decizii politice de la București nu convine, aceleași instituții europene sunt chemate să intervină, chiar cu riscul afectării fondurilor alocate României. Uniunea Europeană nu poate fi folosită drept justificare pentru decizii nepopulare la București și transformată în instrument de presiune politică atunci când un partid pierde un vot în Parlament”.

În acest context, delegația PSD în Parlamentul European solicită conducerilor PNL și USR să răspundă public la trei întrebări: ‘Susțin demersul liderilor PPE și Renew Europe?’; ‘Au solicitat sau au susținut intervenția familiilor lor politice europene în acest caz?’; ‘Își asumă eventualele consecințe asupra plății celor 770 de milioane de euro către România?’.

”În etapa finală de implementare a PNRR, toate forțele politice responsabile au obligația să contribuie la protejarea intereselor României, la finalizarea reformelor și investițiilor și la atragerea unei sume cât mai mari din fondurile europene disponibile. Delegația PSD în Parlamentul European va continua să apere interesele României la nivel european și să susțină toate demersurile care permit țării noastre să beneficieze integral de fondurile care îi sunt alocate. Niciun interes politic și niciun politician nu valorează 770 de milioane de euro din banii destinați României”, afirmă social-democrații.

***

Grupurile politice Partidul Popular European (PPE, centru-dreapta) și Renew Europe (liberal) din Parlamentul European i-au solicitat președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să transmită fără echivoc României că plata fondurilor din Programul Național de Redresare și Reziliență este condiționată de implementarea reformelor în respectarea deplină a principiilor statului de drept, dreptului UE, standardelor privind drepturile omului și recomandărilor Comisiei de la Veneția, cu referire la așa-numitul ‘amendament Fritz’ adoptat recent de Parlamentul român, potrivit unei scrisori la care a avut acces Politico.

Președintele grupului PPE, Manfred Weber, și lidera grupului Renew Europe, Valérie Hayer, îi atrag atenția în scrisoare șefei executivului UE ‘asupra preocupării grave pentru respectarea statului de drept în România și a riscului ca plata a 770 de milioane de euro din Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) să contribuie neintenționat la subminarea democrației românești’ și solicită ‘atenția și acțiunea urgentă a Comisiei’.

Cei doi lideri susțin în scrisoare că ‘Parlamentul României a adoptat recent o lege care afectează direct mandatul unui ales oficial, Dominic Fritz, primarul Timișoarei, provocând preocupări că legislația a fost menită să vizeze un singur caz individual și nu o chestiune generală legală’.

Legea privind integritatea va fi evaluată în cadrul celei de a șasea cereri de plată, care nu a fost încă depusă de autoritățile române, precizează Comisia Europeană într-un răspuns pentru AGERPRES, precizând că serviciile CE sunt angajate cu acestea în discuții tehnice care susțin implementarea PNRR până la termenul-limită de 31 august 2026.