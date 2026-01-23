Putin afirmă că ar putea dona 1 miliard de dolari „Consiliului pentru Pace” al lui Trump dacă SUA deblochează activele ruseşti

Preşedintele rus Vladimir Putin a discutat cu emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, şi cu Jared Kushner posibilitatea de a dona 1 miliard de dolari „Consiliului pentru Pace” al preşedintelui Donald Trump, dar numai dacă unele active ruseşti sunt deblocate de SUA, a anunţat vineri Kremlinul.

„În cadrul schimbului de opinii privind Consiliul pentru Pace, a fost subliniată disponibilitatea noastră de a direcţiona un miliard de dolari către bugetul acestei organizaţii din activele ruseşti îngheţate de administraţia americană anterioară”, a declarat reporterilor consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov.

Restul fondurilor din aceste rezerve, îngheţate în urma invaziei Moscovei în Ucraina în 2022, „ar putea fi direcţionate către reconstrucţia teritoriilor afectate în timpul operaţiunilor de luptă”, a spus Uşakov.

”Acest lucru ar urma să se întâmple doar după „încheierea unui tratat de pace între Rusia şi Ucraina”, a adăugat el.

Trump şi-a prezentat joi, la Davos, controversatul „Consiliu pentru Pace”, care oferă statelor membre locuri permanente contra sumei de 1 miliard de dolari. Putin, care a fost invitat să se alăture consiliului, nu s-a angajat încă, dar a sugerat anterior folosirea activelor ruseşti îngheţate în SUA pentru a plăti această contribuţie.