Putin afirmă că Rusia este dispusă să livreze ”fără întrerupere” combustibil Indiei, în timp ce SUA presează New Delhi să reducă importurile de petrol rusesc

Preşedintele rus Vladimir Putin a subliniat disponibilitatea Moscovei de a asigura ”livrări neîntrerupte de combustibil” către India, în contextul presiunilor exercitate de Statele Unite pentru ca New Delhi să renunţe la importurile de petrol rusesc, transmite CNBC.

Declaraţia a fost făcută vineri, în timpul unei alocuţiuni comune cu premierul indian Narendra Modi, prilejuită de prima vizită a lui Putin în India de la declanşarea invaziei ruse în Ucraina, în 2022, invazie ce a atras sancţiuni internaţionale extinse.

Sancţiunile au obligat Rusia să-şi caute noi cumpărători pentru exporturile sale energetice, iar India a devenit al doilea cel mai mare client pentru ţiţeiul rusesc, după China. Potrivit unui raport al Centrului pentru Cercetare în Energie şi Aer Curat din Finlanda, India a cumpărat 38% din exporturile de ţiţei ale Rusiei în luna octombrie.

În acelaşi timp, administraţia Trump a sancţionat în octombrie două dintre cele mai mari companii petroliere ruseşti, Rosneft şi Lukoil, după ce în august impusese un tarif de 25% pentru achiziţiile Indiei de petrol rusesc. New Delhi se află astfel într-o poziţie delicată, având relaţii strânse cu SUA, dar depinzând totodată de Rusia pentru combustibil şi echipamente militare.

Putin a criticat presiunile americane într-un interviu acordat joi unui post de televiziune indian, menţionând că Statele Unite continuă să cumpere combustibil nuclear din Rusia pentru propriile centrale.

”Dacă SUA au dreptul să cumpere combustibilul nostru, de ce nu ar avea aceeaşi posibilitate şi India?”, a afirmat liderul de la Kremlin.

Deşi preşedintele Trump a recunoscut că India şi-a redus importurile de petrol rusesc, experţii citaţi de CNBC susţin că această tendinţă ar putea fi temporară. În afară de ţiţei, compania rusă Rosatom livrează reactoare şi combustibil pentru centrala nucleară Kudankulam din Tamil Nadu, care va avea o capacitate totală de 6000 MW.

India şi Rusia au o cooperare energetică consolidată, a subliniat Putin, precizând că Moscova a fost un furnizor de încredere de „petrol, gaze, cărbune şi tot ceea ce este necesar pentru dezvoltarea energetică a Indiei”.

Luna trecută, India a anunţat un ”acord istoric” cu Washingtonul, în baza căruia companiile petroliere de stat indiene au semnat un contract pe un an pentru importul a aproximativ 2,2 milioane de tone pe an de gaz petrolier lichefiat din SUA.