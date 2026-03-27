Putin cere mediului de afaceri să nu se bazeze pe creșterea profiturilor deoarece criza din Orientul Mijlociu nu va dura

Președintele rus Vladimir Putin speră că războiul din Iran se va încheia în trei sau patru săptămâni, motiv pentru care a cerut oamenilor de afaceri ruși să nu se bazeze pe creșterea profiturilor pe seama conflictului deoarece acesta este temporar, a comunicat joi președintele Uniunii Industriale și a Oamenilor de Afaceri din Rusia, Aleksandr Șojin, informează EFE.

‘Președintele spune că speră că, posibil, criza să se rezolve în următoarele trei sau patru săptămâni’, a declarat Șojin după o întrevedere cu ușile închise între liderul de la Kremlin și un grup de antreprenori ruși importanți.

Reprezentantul mediului de afaceri rus a adăugat că președintele Putin le-a recomandat antreprenorilor și Ministerului de Finanțe să nu se bazeze pe o perioadă de profituri mari ca urmare a conflictului deoarece aceasta nu va dura.

Președintele Vladimir Putin a discutat timp de două ore cu o serie de antreprenori ruși, precum Vladimir Potanin (președintele Norilsk Nickel), Vladimir Yevtușenkov (AFK Sistema), Andrei Kostin (Banca VTB) și Aleksander Diukov (Gazprom Neft).

La întâlnire au fost, de asemenea, prezenți ministrul dezvoltării economice, Maxim Reșetnikov, ministrul industriei și comerțului, Anton Alihanov și adjunctul șefului de cabinet al președintelui rus, Maxim Oreșkin.

Anterior, președintele Rusiei a participat la un eveniment al Uniunii Industriale și Antreprenoriale unde a susținut un scurt discurs după care a părăsit sala.

În contextul unei deteriorări a condițiilor economice din Rusia, al cărui PIB anual a scăzut în ianuarie cu 2,1%, pentru prima dată la acest tip de evenimente, președintele Putin nu a acceptat întrebări.

Rusia beneficiază de creșterea prețurilor barilului de petrol din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz de către Iran ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu după atacurile Statelor Unite și ale Israelului asupra Iranului.

Autoritățile ruse speră că noile venituri vor atenua deficitul cheltuielilor publice și au început să revizuiască bugetele pentru acest an după ce, pe de altă parte, încasările s-au dovedit în primul trimestru al anului mult mai slabe decât se prevăzuse.