Radu Miruţă, despre adoptarea pachetului 2 de măsuri: Trebuia să treacă mai demult

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că speră ca săptămâna viitoare pachetul 2 de măsuri propuse de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar să fie adoptat. El spune că ”nu există, plauzibil, o altă variantă”, dacă politicienii vor să mai aibă ”curaj să se uite în ochii românilor”.

Întrebat, vineri seară, la Digi 24, dacă se aşteaptă ca pachetul 2 de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar să fie, în cele din urmă, adoptat, ministrul Economiei a răspuns: ”Nu e altă variantă”.

”Trebuia să treacă mai demult. Nu există, plauzibil, o altă variantă, dacă este să mai avem curaj să ne uităm în ochii românilor. A fost un pachet unu în care au fost măsuri pentru oameni, am spus că imediat va urma un pachet în care va strânge Guvernul propria curea în jurul taliei, nu ne-am ţinut de cuvânt să facem acest lucru la finalul lunii august din motive de coaliţie greoaie, este obligatoriu să se întâmple acest săptămâna viitoare”, a declarat Radu Miruţă.