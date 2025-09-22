Radu Miruţă, despre plafonarea preţurilor unor alimente de bază: Preţurile nu stau ele într-un anume cadru pentru că urlă un politician la ele

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, referindu-se la plafonarea preţurilor alimentelor de bază, că decizia se ia în unanimitate, la fel cum se iau toate deciziile în coaliţia de guvernare. Ministrul a precizat că preţurile nu stau în loc pentru că ”urlă” un politician.

Întrebat, duminică seară, la Digi 24, despre plafonarea preţurilor la alimentele de bază, ministrul Economiei, Radu Miruţă, a precizat că decizia se va lua în coaliţie, cu uninimitate.

”Eu vă spun exemplul personal. După ce domnul Ciolacu anul trecut a anunţat că se plafonează preţurile şi a mers în acel celebrul filmuneţ în care a cumpărat de 100 de lei nişte produse care aveau preţul plafonat, eu m-am dus patru luni mai târziu în acelaşi magazin, acelaşi lanţ de magazine şi am cumpălat item cu item, liniuţă cu liniuţă, exact aceleaşi produse. Au costat 127 de lei sau 130 de lei”, a declarat Radu Miruţă.

Ministrul Economiei a precizat că, deşi politicienii decid plafonarea unor preţuri, acestea nu însemană că ele nu se mai modifică.

”Preţurile nu stau ele într-un anume cadru pentru că urlă un politician la ele. Preţurile nu scad că ţipă un ministru la ele. Preţurile scad sau cresc în funcţie de cum se desfăşoară relaţia aceasta economică. Mai mult decât atât, oamenii nu cumpără doar lista asta mică de produse fixă, pentru care nişte politicieni ţipă să se rămână acolo. Oamenii cumpără ce au nevoie, adică un spectru mai larg. Spectrul mai larg pe care oamenii îl cumpără, de fapt, îl cupără cu preţuri crescute pentru a compensa altele care pot fi fixate din pedala unui Guvern într-un anume interval”, a explicat Miruţă.

Acesta a precizat că agenţii economici, forţaţi să plafoneze preţurile la anumite produse, le vor creşte la altele, pentru că nu vor vinde în pierdere.