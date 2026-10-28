Raport exclusiv XTB: „Alegeri midterm SUA: impactul asupra piețelor financiare în 2026”

Înaintea alegerilor intermediare (midterm) din SUA, piețele financiare se pregătesc pentru posibile schimbări ale echilibrului politic de la Washington, arată raportul exclusiv XTB „Alegeri midterm SUA: impactul asupra piețelor financiare în 2026”.

Privind în urmă de-a lungul istoriei, se poate observa că în toate cele 19 cicluri electorale analizate începând din 1950, indicele S&P 500 a crescut la șase luni după scrutin, cu un randament mediu de aproximativ 13%. Totuși, dincolo de rezultatul alegerilor, absența incertitudinii politice ar putea deveni principalul catalizator pentru burse.

Pe 3 noiembrie, americanii vor vota pentru toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților și aproximativ o treime din Senat. Rezultatul va influența capacitatea administrației Donald Trump de a promova schimbări fiscale, bugetare și de reglementare în a doua jumătate a mandatului.

„Pentru investitori, este important cine va controla Congresul și cum vor reacționa piețele, ce sectoare ar putea beneficia și care sunt efectele asupra politicii Rezervei Federale, dar și asupra evoluției dolarului”, explică Radu Puiu, analist financiar XTB România.

Democrații ar putea obține 220 de locuri în Cameră. Ce înseamnă asta pentru burse?

Scenariul de bază, evaluat la o probabilitate de aproximativ 60%, presupune preluarea Camerei Reprezentanților de către democrați, în timp ce republicanii își păstrează controlul asupra Senatului. Sondajele indică un avantaj al democraților de aproximativ 8% la nivel național, care s-ar putea traduce în circa 220 de locuri în Camera Reprezentanților, suficiente pentru obținerea majorității.

Situația din Senat este mult mai echilibrată, pentru că republicanii dețin în prezent 53 de locuri, iar dintre cele 35 de mandate disputate, inclusiv două alegeri speciale, 16 sunt considerate sigure pentru republicani și 10 pentru democrați. Celelalte nouă curse ar putea influența decisiv configurația viitorului Senat.

State precum Texas, Alaska, Ohio, Michigan și Maine vor avea un rol important. În cazul unei egalități de 50 – 50, votul decisiv al vicepreședintelui JD Vance ar menține controlul republican, mai arată raportul XTB.

Totuși, există și riscul unor surprize. În ciclurile electorale anterioare, sondajele au subestimat, uneori, sprijinul republican cu până la 5 – 6 puncte procentuale. În plus, republicanii beneficiază de un avantaj financiar semnificativ în campanie, iar redesenarea circumscripțiilor electorale le-ar putea oferi un avantaj net estimat la aproximativ 11 locuri.

Pentru piețe, un Congres divizat ar însemna un blocaj legislativ care limitează posibilitatea unor schimbări fiscale majore. Paradoxal, acesta ar putea reprezenta un rezultat favorabil investitorilor, deoarece ar reduce riscul unor modificări neașteptate ale impozitării și ar permite companiilor să se concentreze asupra creșterii profiturilor.

Sectorul tehnologic ar putea fi printre principalii beneficiari, în special companiile cu capitalizare mare, susținute de investițiile în inteligență artificială. Microsoft și Alphabet sunt două exemple relevante, alături de Mastercard și companii defensive precum Johnson & Johnson, Procter & Gamble și Coca-Cola.

Riscul principal al acestui scenariu rămâne un posibil blocaj prelungit în negocierile privind bugetul federal.

Ce arată istoria celorlalte alegeri?

„Istoria pieței americane arată că în perioada preelectorală, investitorii au fost prudenți, iar după clarificarea rezultatului a revenit apetitul pentru risc”, mai subliniază Radu Puiu.

În cele 19 cicluri electorale de la jumătatea mandatului analizate după 1950, indicele S&P 500 a câștigat, în medie, doar 1,1% în cele 120 de zile de tranzacționare anterioare alegerilor, comparativ cu 13% în cele 120 de ședințe ulterioare scrutinului. În toate cele 19 cazuri, indicele a înregistrat randamente pozitive la șase luni după vot.

Totuși, anul 2026 prezintă o particularitate: în perioada preelectorală analizată, S&P 500 avansase deja cu aproximativ 5,6%, comparativ cu o variație istorică medie de −2% în intervalul corespunzător. În același timp, indicele VIX scăzuse cu aproximativ 3,2 puncte.

Acest comportament ne poate arăta că investitorii au intrat deja în perioada electorală cu un nivel de tensiune mai redus decât în ciclurile anterioare. În plus, al treilea an al ciclului prezidențial este, statistic, cel mai puternic pentru acțiunile americane. Totuși, performanțele istorice nu garantează repetarea acestor evoluții, iar direcția pe termen lung va depinde în continuare de economie, de Fed și de profiturile companiilor.

Cum influențează bursa rezultatele pentru Congres?

O victorie republicană în ambele camere, evaluată la o probabilitate de aproximativ 10%, ar putea reactiva așa-numitul „Trump Trade”, alimentat de așteptările privind dereglementarea și reducerile fiscale.

Capitalul s-ar putea orienta către sectorul bancar, industrie și energia tradițională. Companiile cu capitalizare mică, reprezentate de indicele Russell 2000, ar putea beneficia în mod special de relaxarea reglementărilor și de stimulentele fiscale interne.

„Printre companiile expuse acestui scenariu se numără Goldman Sachs și JPMorgan Chase, Exxon Mobil, RTX, Lockheed Martin, Intel și MP Materials”, explică Radu Puiu.

Care sunt riscurile?

O politică fiscală expansionistă și eventualele tensiuni comerciale ar putea amplifica presiunile asupra deficitului bugetar și pieței obligațiunilor americane. La polul opus, preluarea ambelor camere de către democrați ar putea declanșa inițial o reacție negativă pe Wall Street, din cauza temerilor privind majorarea impozitelor și supravegherea mai strictă a marilor companii tehnologice și financiare.

Totuși, efectul ar putea fi temporar, deoarece dreptul de veto al președintelui ar limita capacitatea democraților de a adopta unilateral reforme ample.

În acest scenariu, sectoarele favorizate ar putea fi sănătatea, energia regenerabilă și retailul orientat către gospodăriile cu venituri mici și medii. Printre companiile relevante se numără Centene, Molina Healthcare, Elevance Health, First Solar, Dollar General și Walmart.

Astfel, rezultatul alegerilor ar putea influența mai ales sectoarele care conduc creșterea bursieră, fără să determine singur direcția întregii piețe, se mai arată în raportul „Alegeri midterm SUA: impactul asupra piețelor financiare în 2026”

De ce Fed, dolarul și economia americană contează mai mult decât rezultatul politic

Dincolo de alegeri, investitorii urmăresc îndeaproape următoarele decizii ale Rezervei Federale. Așteptările pieței indică o probabilitate redusă a unei noi majorări a dobânzilor la următoarea ședință, în ciuda creșterii inflației în septembrie și a datelor solide privind vânzările cu amănuntul.

O pauză în majorarea dobânzilor până în decembrie pare justificată în contextul indicatorilor slabi de încredere și al încetinirii dinamicii salariale.

Pe de altă parte, economia americană continuă să dea dovadă de reziliență. Concret, creșterea PIB-ului de 3,5% în trimestrul al treilea și avansul ocupării forței de muncă în industrie în cel mai rapid ritm din 2012 constituie argumente în favoarea solidității fundamentelor economice.

Pentru dolar, rezultatul alegerilor va conta în principal prin implicațiile asupra politicii fiscale, deficitului și așteptărilor privind dobânzile. Un Congres divizat ar putea fi cel mai favorabil scenariu pe termen mediu, deoarece ar limita expansiunea fiscală și ar reduce riscul unor modificări legislative majore.

În schimb, o victorie republicană ar putea susține temporar dolarul prin așteptări privind randamente mai ridicate, dacă reducerile de taxe și politica fiscală expansionistă ar alimenta presiunile inflaționiste. Pe termen lung însă, creșterea deficitului ar putea avea efectul opus.

O majoritate democrată ar putea amplifica incertitudinea fiscală, dar o eventuală reducere a tensiunilor geopolitice și a prețurilor energiei ar putea diminua presiunile inflaționiste, potrivit raportului XTB.

Problema structurală rămâne datoria publică americană, care depășește 120% din PIB și ar putea ajunge la 145% până în 2035. Costurile tot mai mari ale finanțării acesteia reprezintă un risc care depășește orizontul alegerilor din noiembrie.