Rata anuală a inflației în România, de peste trei ori mai mare decât media UE în iunie

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană (UE) a scăzut până la 2,9%, în luna iunie, de la un nivel de 3,3% în mai, dar România este, din nou, țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 9,2%, arată datele publicate, vineri, de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).

Luna trecută, țările-membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost: Suedia (1%), Cehia (1,1%) și Danemarca (1,8%). La polul opus, s-au situat România (9,2%), Lituania (5,4%) și Bulgaria.

Comparativ cu situația din luna mai 2026, rata anuală a inflației a scăzut doar în 22 de state-membre, inclusiv în România (de la 9,7% până la 9,2%), a rămas stabilă în trei țări și a crescut în două țări-membre.

De asemenea, rata anuală a inflației în Zona euro a scăzut până la 2,8% în iunie, de la un nivel de 3,2%, raportat în luna mai. Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației în Zona euro a venit din partea serviciilor (1,51 puncte procentuale), urmate de prețurile la energie (0,77 puncte procentuale) și prețurile la alimente, alcool și țigări (0,29 puncte procentuale).

În cazul României, datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică (INS) arătau că rata anuală a inflației a scăzut de la 10,9% în mai, până la 10,4% în iunie.

‘În iunie 2026, inflația anuală scade ușor și atinge pragul de 10,4%. Astfel, rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 10,42%, cele mai mari creșteri de prețuri înregistrându-se tot la servicii, 13,67%. În același interval de timp, prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,29%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 5,75%. La alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și în acest interval tot la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 19,9%. Ouăle se află pe locul secund cu o creștere a prețurilor de 13,66%, în timp ce laptele de vacă s-a scumpit cu 12,13%. Prețurile din grupa zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 9,44%’, se arată în analiza INS.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul anului 2027.

‘S-a amplificat ideea că Banca Națională prognozează creșterea inflației, când, de fapt, fraza următoare era clară: inflația scade la jumătate, de la aproape 11% la aproximativ 5%. Faptul că va crește în mai și iunie cu 0,1 – 0,3 puncte procentuale s-a amplificat la nivelul societății. Va crește până prin iulie, probabil până la 11%, dar creșterile sunt mici, pentru că apoi, în iulie, august și septembrie, vom avea deja o inflație de aproximativ 6%, iar spre sfârșitul anului, 5% și ceva’, a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, într-o conferință de presă.

Totodată, Isărescu a precizat că proiecțiile sunt strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu și revenirea la un minimum de stabilitate politică și guvernamentală, respectiv existența unui Guvern.

‘S-ar putea să nu mai fim în toamnă campioni la inflație. Ne dorim acest lucru, dar nu depinde numai de noi’, a transmis guvernatorul BNR.