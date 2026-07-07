Războiul ar putea provoca o criză a sistemului bancar rusesc

Rusia riscă o criză bancară ‘explozivă’ deoarece creditorii suportă cea mai mare parte a poverii economiei țării afectată de război, avertizează un raport al serviciului de informații al unui stat european analizat de Reuters, într-un moment în care Uniunea Europeană este pregătită să impună noi sancțiuni Moscovei.

Documentul de două pagini, care a fost pregătit în ultimele săptămâni pentru a-i informa pe oficialii europeni de situația băncilor rusești, subliniază vulnerabilitatea lor la noi sancțiuni occidentale. Deși băncile rusești au făcut față în mare măsură sancțiunilor impuse Moscovei după invadarea Ucrainei, în 2022, raportul din iunie spune că o deteriorare a împrumuturilor și sporirea gradului de îndatorare a gospodăriilor creează un risc ‘exploziv’. UE pregătește al 21-lea pachet de sancțiuni, care ar putea fi finalizat în iulie, și vizează băncile și rețelele de criptomonede.

Reprezentanții Băncii Centrale a Rusiei nu au dorit să comenteze evaluarea, după ce recent au minimalizat riscurile unei criza bancare majore.

În timp ce costul războiului de patru ani cu Ucraina a afectat sever veniturile statului, Rusia se bazează din ce în ce mai mult pe bănci pentru a susține companiile și pe cei care vor să se împrumute. Raportul arată că aceste evoluții au sporit riscurile la adresa băncilor, pe fondul încetinirii economiei. Ministerul Economiei a înrăutățit previziunile privind creșterea PIB-ului Rusiei la 0,4% în 2026, de la un nivel prognozat anterior de 1,3%, și la 1,4% în 2027, de la 2,8%.

Raportul serviciului de informații intitulat ‘Notă privind probabilitatea unei crize bancare în Rusia în 2026’ arată că băncile au fost forțate să acorde companiilor din apărare și cumpărătorilor de case împrumuturi subvenționate. Programele de creditare susținute de stat, restructurarea împrumuturilor și sprijinul guvernamental maschează vulnerabilitatea băncilor rusești. ‘Situația creează iluzia unei economii dinamice care, în realitate, ascunde o situați explozivă care ar putea duce la un șoc economic în cazul unui pachet de sancțiuni contra băncilor’, se arată în raport.

Creditarea către firmele din domeniul apărării, proiectele regionale susținute de stat și cumpărătorii de locuințe ar putea spori nivelul împrumuturilor care nu ar putea fi niciodată achitate, susțin autorii raportului. Ei estimează că 10% din împrumuturile acordate companiilor sunt îndoielnice, o creștere semnificativă față de 2024, iar unele bănci majore au raportat o rată a creditelor neperformante de 15% în 2025.

De asemenea, peste 500.000 de ruși și-au declarat falimentul în 2025, cu aproape o treime mai mulți decât în 2024.

Adjunctul guvernatorului Băncii Centrale a Rusiei, Filipp Gabunia, spune luna trecută că ‘vulnerabilitățile din sectorul financiar nu sunt critic’, subliniind că rezervele de capital al băncilor sunt la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, în timp ce creditele neperformante acordate companiilor nu s-au modificat în ultimul an și jumătate.

‘Economia rusă stagnează dar dominația statului și cheltuielile din domeniul apărării înseamnă că nu există de gestionat o criză financiară. Asia ignoră sancțiunile. Deci ideea este că o nouă rundă de sancțiuni va împinge Rusia în criză este o iluzie’, a apreciat Chris Weafer, de la firma de consultanță Macro Advisory.

Dar există semne ale sporirii presiunilor. A doua mare bancă din Rusia – VTB – intenționează să-și majoreze rezervele, pentru a se proteja de prețurile mai ridicate la combustibili și posibille pierderi din împrumuturi, a declarat vineri pentru Reuters adjunctul directorului general.

Nivelul numerarului ținut în afara băncilor a crescut până acum în acest an cu peste 17%, la peste 19.000 miliarde de ruble (243 miliarde de dolari), conform datelor Băncii Centrale a Rusiei, ceea ce pune presiune asupra băncilor care sunt dependente de depozite pentru a finanța creditarea.

‘Toate băncile majore sunt deja sub sancțiuni, și de când au fost impuse, în 2022, a existat stres. Până în 2026, toți s-au obișnuit cu ele. Mulți clienți ai băncilor sancționate nici nu știu de sancțiuni’, susține Taras Skvortsov, directorul financiar al Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia Reuters.