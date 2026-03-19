Rezerva Federală a menţinut dobânzile neschimbate, invocând incertitudini legate de războiul din Iran

Rezerva Federală a SUA a decis miercuri să menţină neschimbată dobânda de referinţă, în contextul unei inflaţii peste aşteptări, al unor semnale mixte din piaţa muncii şi al incertitudinilor generate de războiul din Iran, transmite CNBC.

Comitetul Federal pentru Piaţa Deschisă (FOMC) a votat cu 11 la 1 pentru păstrarea ratei dobânzii în intervalul 3,5%–3,75%, decizie anticipată de pieţe. Această dobândă influenţează costurile de finanţare pentru bănci şi, indirect, creditele pentru consumatori şi companii.

În comunicatul de după şedinţă, Fed a operat doar modificări minore ale evaluării economiei, indicând o creştere uşor mai rapidă şi prognoze de inflaţie mai ridicate pentru 2026.

În pofida incertitudinilor, oficialii Fed continuă să anticipeze reduceri de dobândă în viitor. Proiecţiile individuale ale membrilor indică o posibilă reducere în acest an şi încă una în 2027, deşi momentul exact rămâne neclar. Din cei 19 participanţi la FOMC, şapte estimează că dobânzile vor rămâne neschimbate în acest an, cu unul mai mult decât în decembrie.

Totodată, banca centrală a subliniat riscurile generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Impactul asupra Strâmtorii Ormuz şi asupra pieţei globale a petrolului ar putea menţine inflaţia peste ţinta de 2%.

”Implicaţiile evoluţiilor din Orientul Mijlociu asupra economiei SUA sunt incerte”, se arată în comunicat.

Guvernatorul Stephen Miran a votat din nou împotriva deciziei majoritare, susţinând o reducere a dobânzii cu 0,25 puncte procentuale, pe fondul îngrijorărilor privind piaţa muncii. În schimb, Christopher Waller, care anterior susţinuse o reducere, a votat de această dată pentru menţinerea dobânzilor.

Înainte de escaladarea conflictului, pieţele anticipau două reduceri de dobândă în acest an, cu o posibilitate redusă pentru o a treia. Creşterea preţului petrolului şi datele recente privind inflaţia au redus aceste aşteptări la cel mult o reducere în 2026.

Noile proiecţii economice arată o creştere a PIB de 2,4% în acest an, uşor peste estimările anterioare, şi de 2,3% în 2027.

Inflaţia, măsurată prin indicele cheltuielilor de consum personal, este estimată la 2,7% în acest an, urmând să revină spre ţinta de 2% în anii următori, pe măsură ce efectele tarifelor şi ale războiului se diminuează. Rata şomajului este anticipată la 4,4% până la finalul anului.

Decizia Fed vine într-un context politic tensionat. Preşedintele Donald Trump a criticat în repetate rânduri conducerea băncii centrale pentru că nu reduce dobânzile, cerând chiar convocarea unei şedinţe extraordinare.

Mandatul lui Jerome Powell la conducerea Fed urmează să expire în luna mai, iar administraţia Trump l-a nominalizat pe fostul guvernator Kevin Warsh ca succesor, acesta fiind perceput ca favorabil unor dobânzi mai scăzute.

Situaţia este complicată şi de un conflict juridic între Fed şi Departamentul de Justiţie. Procurorul federal Jeanine Pirro a emis o citaţie pentru documente legate de renovarea sediului Fed, însă Powell a contestat demersul, acuzând presiuni politice. Un judecător a anulat citaţia, dar autorităţile au anunţat că vor face apel.

În paralel, senatorul republican Thom Tillis a declarat că ar putea bloca confirmarea lui Kevin Warsh până la clarificarea disputei, ceea ce ar putea prelungi mandatul lui Powell până la finalizarea procedurilor.