Roboți construiți de elevi și mobilitatea următorilor cinci ani: „Meet the Future” încheie Smart Urban Mobility, în cadrul SAB & Accesorii

Duminică, 11 octombrie 2026, Smart Urban Mobility (SUM), evenimentul organizat de Antena 3 CNN și Salonul Auto București & Accesorii, își încheie a doua ediție cu „Meet the Future”, Ziua Roboticii și a Noilor Tehnologii. Echipe de robotică ale elevilor din București, Pitești și Galați și cercetători de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București își prezintă roboții și proiectele.

Ultima zi a evenimentului este despre viitorul mobilității în următorii cinci ani și despre tendințele care vor schimba industria. Iar cei care vorbesc despre acest viitor sunt, în mare parte, elevii care îl vor construi.

După o săptămână dedicată Formulei 1, aplicațiilor de Smart City, siguranței rutiere, conferințelor și universităților, duminica le aparține celor mai tineri inovatori.

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Echipele care vin duminică la SUM nu sunt la prima demonstrație. Unele dintre ele au învins deja cele mai bune echipe de robotică din lume.

11:00–12:00 | Echipa ViCyber, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București: robotul care joacă baschet și a câștigat în Canada

ViCyber aduce robotul construit pentru sezonul anterior al competiției internaționale FIRST Tech Challenge (FTC), cu care echipa a câștigat o competiție internațională în Canada. Robotul prinde mingi de pe teren și le aruncă într-un coș, într-un sistem asemănător baschetului. În meciuri, echipele concurează în alianțe de câte doi roboți și adună puncte îndeplinind cât mai repede și mai corect misiunile.

Dincolo de partea mecanică, robotul îmbină programarea, sistemele de control și automatizarea. Este rezultatul muncii elevilor care se ocupă de proiectare, construcție și software. Echipa a obținut și locul I la Control Award, în etapa Regională Sud din România, pentru performanța în programarea și controlul robotului.

Prezintă: Florian Costache și Alexandra Miharta – Team Leaderi ViCyber.

12:00–13:00 | Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București: roboți patrupezi și un cap robotic care răspunde la întrebări

Institutul PRECIS aduce roboții patrupezi Unitree Go2, platforme mobile folosite în cercetare, dezvoltare și experimentare. Dotați cu senzori și sisteme avansate de percepție a mediului, roboții sunt folosiți pentru a studia navigația autonomă, evitarea obstacolelor, controlul mișcării și felul în care un robot interacționează cu ce se află în jurul lui. Pe ei se dezvoltă și se testează algoritmi de robotică mobilă, inteligență artificială și automatizare.

Prezintă: Andrei Mateescu și Ioana Ștefan – asistenți universitari, Institutul PRECIS.

Echipa sySTEMatic Robotics prezintă roboții cu care concurează la RoboChallenge (București), RobotChallenge (China), MRC (Grecia) și Fibonacci (Turcia). Vizitatorii pot vedea roboți de mini sumo, un robot umanoid, un cap robotic care folosește inteligența artificială pentru a răspunde la întrebări și roboți de expoziție.

Prezintă: Ana-Maria Acsinte – lider sySTEMatic Robotics, Sebastian Roșioru și Sebastian Aghiană – membri. La stand: Alexandru Zamfiroiu și Andrei Postelnicu.

13:00–14:00 | Echipa Zenith, Colegiul Național „Grigore Moisil” din București: un robot care lucrează singur sau la comanda elevilor

Zenith aduce robotul construit și programat pentru sezonul FIRST Tech Challenge „DECODE” 2025–2026. Cu aproximativ 45,7 cm lungime, 35 cm lățime și 45 cm înălțime, robotul se deplasează rapid și precis pe teren, preia și transportă elementele de joc și le așază în zonele care aduc puncte. Poate executa atât secvențe autonome, fără intervenția operatorilor, cât și acțiuni controlate de membrii echipei în timpul meciurilor.

Robotul arată tot drumul parcurs de elevi, de la idee, proiectare și documentație tehnică la construcție, programare, testare și optimizare. Pentru acest proces, echipa a obținut Think Award I la etapa regională și la cea națională, apoi a reprezentat România la FIRST Tech Challenge Premier Event Istanbul, unde a câștigat Inspire Award 2.

Prezintă: Catinca Drăghiescu, Rebeca Malek, Andrei Lazăr, Răzvan Glaje și Matei Ruță.

14:00–14:30 | Echipa TehnoZ, Colegiul Național „Zinca Golescu” din Pitești: robotică dusă mai aproape de elevii de gimnaziu

TehnoZ participă la FIRST Tech Challenge, una dintre cele mai mari competiții internaționale de robotică pentru liceeni. În fiecare sezon, echipa proiectează, construiește și programează un robot care să răspundă provocărilor competiției. Dincolo de concursuri, elevii promovează educația STEM prin evenimente și proiecte educaționale, printre care NExUS Robotics, dedicat elevilor de gimnaziu.

Prezintă: Flavia Mikaela Oprea.

14:30–15:00 | Echipa Helio Aegis din Galați: o clădire care își reglează singură lumina și energia după poziția Soarelui

HELIO AEGIS este un sistem inteligent de automatizare, eficiență energetică și siguranță, bazat pe principii astronomice. Proiectul combină electronica, programarea și astronomia: senzori inteligenți și algoritmi astronomici reglează automat iluminatul, ventilația, consumul de energie și sistemele de siguranță ale unei clădiri. Vizitatorii pot vedea un prototip funcțional și demonstrații în timp real ale felului în care sistemul reacționează în diferite situații. Tehnologia poate fi folosită în școli, locuințe, birouri, agricultură și alte spații inteligente.

Prezintă:

Rareș Mihăescu – Programator și tehnician, responsabil de dezvoltarea software și integrarea componentelor electronice

Maria Tocu – Coordonator PR, responsabilă de pagini de social media, comunicare publică și materiale promoționale

Darius Leonte – Responsabil de mecanică și printare 3D

David Nicodim – Responsabil de partea electrică și de construcția machetei

15:00–16:00 | Echipa Quantum Robotics, Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București: campionii naționali, pe locul al III-lea în lume

Quantum Robotics aduce robotul de competiție dezvoltat pentru FIRST Tech Challenge, una dintre cele mai importante competiții internaționale de robotică pentru liceeni. Cu aproximativ 46 × 36 cm, robotul este rezultatul muncii elevilor care îmbină proiectarea mecanică, ingineria, programarea și testarea. La fel ca toți roboții FTC, funcționează atât autonom, cât și controlat de membrii echipei în timpul meciurilor.

În sezonul 2025–2026, cu acest robot, Quantum Robotics a devenit Campioana Națională a României și a obținut locul al III-lea la Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge de la Houston.

Prezintă: Zara Maira și David Sauciuc.

Cum ne vom deplasa în 2031?

„Meet the Future” este o zi despre mobilitatea următorilor cinci ani și despre tendințele care vor schimba industria: vehicule autonome, roboți care ajută oamenii în situații periculoase, orașe conectate și transport public electric. Multe dintre aceste tehnologii pornesc azi din cluburi de robotică și laboratoare universitare.

Iar o parte din viitorul acesta poate fi văzut deja în spațiul Smart Urban Mobility, pe cei peste 2.500 de metri pătrați împărțiți în zona de conferințe și workshop-uri, zona expozițională și zona verde de mobilitate sustenabilă.

Ultima zi, cea mai bună pentru o vizită în familie

Duminică, 11 octombrie, se încheie atât Smart Urban Mobility, cât și Salonul Auto București & Accesorii. Pentru părinții cu copii pasionați de tehnologie, ziua este ocazia ideală de a vedea roboți construiți de elevi care concurează cu cele mai bune echipe din lume și de a descoperi, în același loc, mașinile, trenurile și autobuzele electrice ale viitorului.

Accesul se face pe baza biletului la Salonul Auto București & Accesorii, care costă 80 de lei. Copiii sub 7 ani și persoanele cu dizabilități intră gratuit, iar biletele se găsesc pe sab.ro.