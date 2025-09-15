România 3.0 | Horia Sabo, CEO Codata Software Solutions: „Nu putem construi viitorul României fără o digitalizare gândită strategic și interconectată”

România trece printr-o perioadă de transformări accelerate, în care digitalizarea, infrastructura inteligentă și dezvoltarea capitalului uman devin priorități esențiale. În cadrul proiectului România 3.0, Antena3 aduce la aceeași masă autoritățile și mediul de afaceri, pentru a contura o viziune comună asupra viitorului țării.

În acest context, Horia Sabo, investitor și antreprenor cu un parcurs academic atipic pentru lumea IT&C, este implicat activ în dezvoltarea unor companii precum Codata Software Solutions și Computerland România, care contribuie prin proiectele lor la modernizarea și digitalizarea mediului de afaceri și a administrației publice.

Absolvent de Filosofie la București și masterand în logică și limbaje computaționale la Amsterdam, Horia Sabo propune o perspectivă diferită: România are nevoie de digitalizare nu ca scop în sine, ci ca fundament pentru dezvoltare economică sustenabilă.

Reporter: Cum vedeți România 3.0 și care credeți că sunt pilonii principali pentru a construi această nouă etapă de dezvoltare?

Horia Sabo: Pentru mine, România 3.0 nu este doar un slogan, ci o responsabilitate. Dacă România 1.0 a fost despre reconstrucția post-‘90 și România 2.0 despre integrarea în Uniunea Europeană, România 3.0 înseamnă maturizare: să trecem de la soluții punctuale la o strategie coerentă, care să lege digitalizarea, infrastructura și educația. Nu putem vorbi de progres real fără o interconectare între aceste domenii. Cred că fiecare dintre antreprenorii români are propriul lui raport de țară, propriile idealuri – în care uneori optimismul poate să fie debordant. Dar România ca întreg sau România 3.0 despre care vorbim nu se rezumă la tehnologie, ci la felul în care cetățenii, mediul de business și autoritățile aleg să-și scrie următorul capitol. Mesajul meu personal este că orice schimbare în bine, în mai bine, este posibilă atunci când digitalizarea, educația și infrastructura devin parte din aceeași strategie de dezvoltare națională.

Reporter: Vorbim mult despre digitalizare. Unde se află România în raport cu alte țări europene?

Horia Sabo: Avem un paradox interesant. Pe de o parte, România are o generație tânără foarte bună în IT&C și o infrastructură de internet competitivă. Pe de altă parte, în ceea ce privește digitalizarea administrației și a serviciilor publice, suntem încă mult în urmă. Diferența vine din lipsa unei strategii unitare și din implementări fragmentate. Cred că trebuie să fim mai puțin grăbiți să bifăm proiecte și mai atenți la interconectivitate și la utilitatea reală a sistemelor.

Reporter: Care ar fi rolul mediului privat în acest proces?

Horia Sabo: Mediul privat poate fi un partener esențial al statului, nu doar un beneficiar al unor politici publice. Companiile pot aduce know-how, pot testa soluții noi și pot contribui la formarea competențelor digitale. În același timp, antreprenorii pot fi o punte între generații: să aducă împreună energia tinerilor și experiența celor care au prins mai multe cicluri de dezvoltare.

Reporter: Din experiența dumneavoastră personală, care a fost cea mai importantă lecție legată de digitalizare și inovație?

Horia Sabo: Cea mai importantă lecție legată de digitalizare și inovație ține de faptul că tehnologia este un mijloc, nu un scop. Am învățat asta din educația mea filosofică, dar și din practica de zi cu zi în business. Nu digitalizăm pentru că e „cool” sau pentru că se cere în rapoarte, ci pentru că vrem procese mai eficiente, o economie mai transparentă și un stat mai aproape de cetățean.

Reporter: Dacă ar fi să transmiteți un mesaj autorităților în cadrul proiectului România 3.0, care ar fi acesta?

Horia Sabo: Să avem curajul să privim digitalizarea nu ca pe o povară financiară, ci ca pe o investiție cu multiple beneficii, atât pentru sectorul public, cât şi pentru mediul de afaceri şi cetăţeni. Sa construim cu gândul la interconectare, la viitor. România are șansa să fie un hub regional de inovație, dar doar dacă facem pași responsabili şi coordonaţi, împreună