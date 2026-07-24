România este sub media UE la ponderea energiei regenerabile în consumul final brut de energie

Energia din surse regenerabile a reprezentat anul trecut 26,2% din energia consumată în Uniunea Europeană, în creștere de la 25,2% în 2024, iar România este ușor sub media europeană, arată datele provizorii publicate joi de Eurostat.

În rândul statelor membre, Suedia a avut cea mai mare pondere a energiei din surse regenerabile în consumului final brut de energie, cu 65,4%. Pe locurile următoare se situează Finlanda (53%) și Danemarca (48,2%). Cele mai mici ponderi ale surselor regenerabile au fost înregistrate în Belgia (14,9%), Slovacia (16,3%) și Irlanda (17,2%).

În România, ponderea energiei regenerabile în consumul final brut de energie a fost, în 2025, de 25,6%, în creștere ușoară de la 25,4% în anul 2024. România stă mai bine la acest capitol decât țări precum Germania și Franța, unde ponderea energiei regenerabile în consumul final brut de energie a fost de 23,9%.

Datele Eurostat mai arată că sursele regenerabile au acoperit jumătate (49,9%) din toată electricitatea consumată în UE în anul 2025, în creștere de la 47,5% în 2024. În rândul statelor membre, lider este Austria, unde 90,8% din consumul brut de energie electrică a provenit din surse regenerabile, pe locurile următoare fiind Suedia (89,2%), Danemarca (77,7%), Portugalia (65,6%), Grecia (60,9%) și Spania (60,7%). În schimb, Malta (11,2%) și Cehia (19,2%) au înregistrat cele mai mici ponderi ale surselor regenerabile în consumul brut de energie electrică.

În cazul României, sursele regenerabile au acoperit 49,87% din toată electricitatea consumată. România este devansată la acest capitol de țări precum Grecia, Lituania, Croația, Letonia sau Finlanda.

Oficiul european de statistică subliniază că utilizarea surselor regenerabile pentru încălzire și răcire a continuat să crească în UE, cu o pondere de 27,4% în 2025, față de 26,7% în 2024 și 11,7% în anul 2004.