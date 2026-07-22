România, printre țările UE cu cele mai mari scumpiri ale carburanților în luna iunie 2026

Prețul mediu al combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal în Uniunea Europeană a crescut cu 13,7%, în luna iunie 2026 comparativ cu luna iunie 2025, România fiind printre țările membre cu cele mai mari creșteri de prețuri în ritm anual, arată datele publicate miercuri de Eurostat.

Potrivit oficiului european de statistică, prețul combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal a crescut în toate țările membre UE, dar este vorba totuși de creșteri mai mici decât în luna mai, când prețul mediu din UE a înregistrat un salt de 20,7% iar patru țări membre au înregistrat majorări de peste 30%.

În luna iunie 2026 comparativ cu luna iunie 2025, cele mai mari creșteri de prețuri la combustibili și lubrifianți pentru transportul personal au fost înregistrate în Bulgaria (26%), Lituania (23,5%) și Romania (23,1%). La polul opus, cele mai mici creșteri de prețuri au fost înregistrate în Ungaria (2,3%) și Polonia (5,8%).

De la o lună la alta, consumatorii din UE au beneficiat, în medie, de o scădere de 6,4% a prețurilor la motorină și una de 4,2% la benzină, în luna iunie 2026 comparativ cu luna mai 2026.

Potrivit Eurostat, prețurile la motorină au scăzut în toate țările UE, în luna iunie 2026 comparativ cu luna precedentă. Cele mai mari scăderi au fost în Cehia (minus 11,3%), Polonia (minus 9,7%) și Bulgaria (minus 9,4%), iar cele mai mici au fost în Ungaria (minus 0,6%), Italia (minus 1,4%) și Slovenia (minus 1,6%).

În ceea ce privește prețurile la benzină, Cipru (0,7%) și Italia (0,5%) au fost singurele state UE care au înregistrat creșteri în luna iunie, comparativ cu luna mai. Restul țărilor au înregistrat scăderi de prețuri, cele mai mari fiind în Suedia (minus 7,8%), Belgia (minus 7,0%) și Polonia (minus 6,6%).

În România, potrivit Eurostat, prețurile la motorină și benzină au scăzut cu aproape 4% în luna iunie 2026, comparativ cu luna mai 2026.