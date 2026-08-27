România stă mai bine decât Ungaria și Italia la ponderea persoanelor abonate la servicii de streaming

Aproape unul din trei (32,7%) utilizatori de internet din UE avea în 2025 un abonament plătit la un serviciu de streaming de filme, seriale sau sport, în timp ce în rândul statelor membre ponderea utilizatorilor de internet cu abonamente plătite la un serviciu de streaming de filme, seriale sau sport varia între 9,3% și 63,9%, arată datele publicate joi de Eurostat.

Cele mai mari ponderi de utilizatori de internet cu abonamente plătite la un serviciu de streaming de filme, seriale sau sport au fost înregistrate în Irlanda (63,9%), Danemarca (61,1%) și Țările de Jos (59,2%). La polul opus, doar 9,3% dintre utilizatorii de internet din Bulgaria plătesc pentru acest tip de abonamente. Slovenia (13,7%), Letonia (16,7%) și Lituania (17,4%) se numără și ele printre țările UE cu cele mai mici ponderi de persoane abonate la servicii de streaming de filme, seriale sau sport.

La acest indicator, România stă mai bine decât Ungaria sau Italia, ponderea persoanelor abonate la servicii de streaming în România fiind de 21,37%, față de 20,14% în Ungaria și 20,21% în Italia. Puțin în fața României sunt Croația (21,60%) și Portugalia (21,98%).