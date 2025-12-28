Romsilva: Venituri de aproape șapte milioane de euro din valorificarea produselor nelemnoase, vânătoare și salmonicultură, la 11 luni

Valorificarea fazanilor vii, a păstrăvilor, cărnii de vânat precum și a produselor nelemnoase recoltate din fondul forestier au adus Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva aproape șapte milioane de euro până la finele lunii noiembrie 2025, potrivit datelor furnizate de administratorul pădurilor aflate în proprietatea publică a statului.

‘O parte din veniturile Romsilva sunt și din activități conexe silviculturii, precum vânătoarea, salmonicultură și valorificarea produselor nelemnoase. În acest an, am reușit să aducem venituri de peste 34 milioane de lei la 11 luni din vânzarea cărnii de vânat, din vânzarea fazanilor vii și a păstrăvilor de consum. De asemenea, am vândut și fructe de pădure cu 14% mai mult decât în anul 2024 și am cesionat drepturi de recoltare a ciupercilor cu 27% mai mult față de 2024’, a transmis recent directorul general al regiei, Jean Vișan, în conferința de bilanț.

Astfel, din valorificarea cărnii de vânat au fost obținuți 5,06 milioane de lei, din vânzarea fazanilor vii 969.550 lei, iar din valorificarea păstrăvilor de consum veniturile au depășit 9,24 milioane de lei. Pe zona produselor nelemnoase, Romsilva a obținut 7,27 milioane de lei din vânzarea fructelor de pădure, în creștere cu 14% față de anul 2024, din vânzarea plantelor medicinale, peste 3,81 milioane de lei, iar din cesionarea dreptului de recoltare a trufelor – 4,41 milioane de lei. În același timp, veniturile din cesionarea dreptului de recoltare a ciupercilor au ajuns la 313.852 lei, cu 27% mai mult decât în anul 2024, confirmând un plus de eficiență în această zonă.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva gestionează 241 fonduri de vânătoare și administrează 27 de păstrăvării aflate în funcțiune, precum și 3 fazanerii, la Gherghița, Pișchia și Ghimpați.

Veniturile totale ale RNP-Romsilva pentru 2025 sunt estimate la 3,5 miliarde lei, iar cifra de afaceri la aproximativ 3 miliarde lei, valori similare cu cele prevăzute în bugetul anual.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 4,2 milioane hectare de păduri, din care 3,13 milioane hectare sunt păduri proprietate publică a statului, circa 48% din pădurile țării, iar pentru 1 milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate asigură servicii silvice. De asemenea, Romsilva administrează 22 de parcuri naționale și naturale, precum și 12 herghelii de stat.

Toate pădurile proprietate publică a statului dețin certificarea managementului forestier în standard internațional.