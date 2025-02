Rottaprint, afaceri de peste 37 milioane euro în 2024 și prezență în 15 țări

Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografică producătoare de etichete autoadezive și ambalaje flexibile în România, companie de familie cu acționariat 100% local, a înregistrat o cifră de afaceri de peste 37 milioane euro în 2024, în creștere cu aproximativ 7% față de anul anterior. Pentru 2025, compania are în plan să ajungă la o cifră de afaceri de peste 40 milioane euro, cu o pondere mai mare pe exporturi și o creștere organică în România.

Anul trecut, produsele Rottaprint au ajuns în 15 țări la nivel global, cu accent pe Germania și Ungaria, principalele piețe de export. Din portofoliul companiei, cele mai solicitate produse au fost etichetele pentru domeniul alimentar, cele neimprimate pentru firmele de logistică, etichetele shrink, folii imprimate (cum sunt ambalajele pentru șervetele umede), capacele de iaurt, dar și etichetele innobilate pentru vinuri și suplimente alimentare.

“În 2024 ne-am concetrat activitatea, în primul rând, pe investiții în tehnologie. Am avut un buget de 1,8 milioane euro, iar 75% a fost alocat echipamentelor și infrastructurii. Astfel, am integrat diverse soluții care să ne ajute în eficientizarea timpului de operare pentru fiecare etapă de producție. În plus, ne-am extins prezența internațională, având comenzi din 15 țări, și ne-am consolidat portofoliul de clienți atât din România, cât și la nivel global. De asemenea, ne-am îmbunătățit gama de produse, introducând materiale sustenabile pentru etichetele shrink, cu până la 40% conținut reciclat, precum și folie shrink cu protecție UV ”, a declarat Cristi Nechita-Rotta, director general Rottaprint.

Rottaprint a tipărit anul trecut 154 milioane de metri liniari, în creștere cu 13%, comparativ cu 2023, iar domeniile principale din care au venit clienții au fost industria alimentară, care a inclus producători de lactate și brânzeturi, produse din carne, panificație, fructe și legume, precum și dulciuri. De asemenea, un segment important a fost reprezentat de industria băuturilor, alături de sectorul agricol.

Pentru 2025, Rottaprint estimează o cifră de afaceri de peste 40 de milioane de euro, susținută de o creștere semnificativă a exporturilor și de dezvoltarea organică pe piața din România. În acest context, compania continuă investițiile în tehnologie și inovație, alocând un buget de aproximativ 3 milioane de euro destinat achiziției de utilaje noi și modernizării celor existente.

De asemenea, tipografia își propune să îmbunătățească gama de produse, inclusiv etichetele shrink, prin creșterea capacității de producție și omologarea de noi materiale. În linie cu angajamentul său față de sustenabilitate, Rottaprint a introdus deja PETg cu până la 40% conținut reciclat post-industrial și intenționează să adopte, în viitor, PETg cu conținut reciclat post-consumator.

În ceea ce privește piața pe care activează, Rottaprint estimează că 2025 va fi un an plin de provocări, pe fondul unor posibile scăderi ale volumelor de consum, influențate de situația geopolitică din Europa de Est și de recesiunea deja instalată în Europa de Vest. Aceste evoluții economice ar putea avea un impact și asupra României, unde sunt anticipate reduceri ale volumelor de producție. În plus, puterea de cumpărare ar putea fi afectată de creșterea taxelor și impozitelor, de un nivel mai ridicat al șomajului și de diminuarea salariilor în sectorul public. Efectele acestor factori pot deveni vizibile rapid, deoarece simpla incertitudine legată de posibilele schimbări economice poate influența comportamentul de consum chiar înainte ca măsurile să fie implementate efectiv.

În ciuda acestor provocări, compania își menține aceeași linie strategică și în acest an, punând un accent deosebit pe relația cu clienții și partenerii săi. Rottaprint va continua să investească în construirea unor parteneriate solide, asigurând o comunicare eficientă și transparentă.

Despre Rottaprint

Rottaprint este cea mai mare tipografie flexografică românească producătoare de etichete autoadezive și ambalaje flexibile de pe piața locală. Cu o experiență de peste 33 de ani, compania cu sediul în Apahida, jud. Cluj, deține în prezent 2 centre logistice în România: Brașov și Ilfov și 2 centre logistice în Ungaria și Germania. În 2024, Rottaprint a livrat produse în 15 țări din Europa, SUA și Asia.