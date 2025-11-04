Rottaprint înregistrează o cifră de afaceri de 28 mil. euro în trimestrul 3 al anului, peste 22% generată de exporturi

Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografică românească producătoare de etichete autoadezive, companie de familie cu acționariat 100% local, a raportat pentru trimestrul al treilea din 2025 o cifră de afaceri de peste 28 milioane de euro, peste 22% generată de exporturi. Produsele companiei ajung în 16 țări din Europa, Asia și SUA, Germania și Ungaria fiind principalele piețe externe pentru Rottaprint.

„Rezultatele acestui trimestru confirmă stabilitatea businessului nostru și relevanța investițiilor pe care le facem constant în tehnologie, calitate și sustenabilitate. Într-o perioadă în care piața locală este marcată de incertitudini, exporturile și inovația în soluțiile flexibile pentru etichete și folii imprimate rămân principalele motoare de performanță financiară”, declară Cristi Nechita-Rotta, Director General Rottaprint.

Dintre cele mai solicitate produse Rottaprint în trimestrul al treilea al anului 2025, se remarcă etichetele, mai ales cele pentru preparate din carne feliate, optimizate pentru utilaje de etichetare de mare viteză, care asigură o aplicare eficientă fără opriri în fluxul de producție; etichetele termocontractibile, pentru care compania a introdus două materiale noi – folia OPS, ce oferă un control superior al procesului de shrinkuire și un aspect mai atractiv la raft, respectiv folia cu barieră de lumină, ce contribuie la prelungirea termenului de valabilitate al produselor sensibile la lumină; precum și capacele de aluminiu, mai ales cele laminate, potrivite pentru produse acide, precum brânzeturi și muștar, oferind rezistență și protecție superioară.

Cele mai bune performanțe au fost înregistrate în industriile lactatelor, mezelurilor și în sectorul chimic, unde cererea pentru soluții de ambalare durabile continuă să crească.

„Investițiile în modernizarea liniei de producție și în tehnologii care sporesc calitatea și eficiența proceselor se reflectă direct în performanța financiară și în satisfacția clienților,” a adăugat Cristi Nechita-Rotta.

Pentru întregul an 2025, Rottaprint estimează o cifră de afaceri de peste 40 de milioane de euro, susținută de creșterea exporturilor și de investițiile planificate de aproximativ 3 milioane de euro în utilaje noi și modernizarea celor existente.