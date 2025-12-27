Rusia aproape îşi dublează exporturile de GPL către Asia Centrală şi Afganistan în acest an

Rusia aproape şi-a dublat exporturile de gaze petroliere lichefiate (GPL) către fostele republici sovietice din Asia Centrală şi către Afganistan în perioada ianuarie–noiembrie, ajungând la 1,016 milioane de tone metrice, au declarat vineri pentru Reuters surse din industrie.

Creşterea vine în contextul în care Moscova a fost nevoită să redirecţioneze livrările de GPL, în principal propan şi butan, după ce Uniunea Europeană a introdus, în decembrie 2024, restricţii asupra importurilor de GPL din Rusia, ca urmare a războiului din Ucraina.

GPL-ul este utilizat în special ca combustibil pentru autoturisme, pentru încălzire şi ca materie primă în industria petrochimică.

Potrivit traderilor, livrările către Afganistan, precum şi către Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan şi Uzbekistan reprezintă în prezent aproximativ 36% din totalul exporturilor ruseşti de GPL, faţă de 19% în 2024.

Afganistanul este cel mai mare cumpărător de GPL rusesc din această regiune. În luna iulie, Rusia a acceptat acreditările noului ambasador afgan, devenind prima ţară care a recunoscut oficial guvernul taliban de la Kabul.

Sursele citate afirmă că livrările de GPL către Afganistan, inclusiv prin KazRosGaz, un joint venture ruso-kazah, au crescut de 1,5 ori în primele 11 luni ale anului, până la aproximativ 418.000 de tone.

Traderii spun că majorarea exporturilor ruseşti de GPL către Afganistan s-a produs parţial în detrimentul livrărilor din Iran, care au scăzut pe fondul sancţiunilor impuse Teheranului de către Statele Unite.