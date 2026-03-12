Rusia pregătește o reducere cu 10% a cheltuielilor ‘neesențiale’ în 2026

Guvernul rus pregătește o posibilă reducere cu 10% a tuturor cheltuielilor ‘neesențiale’ în bugetul pe acest an, dar decizia finală va depinde de cât de sustenabilă va fi creșterea prețului petrolului declanșată de războiul din Iran, informează Reuters, citând surse din apropierea acestui dosar.

În condițiile în care războiul din Ucraina a intrat în al cincilea an, Rusia se confruntă cu o dublă lovitură: scăderea veniturilor bugetare din vânzările de energie și încetinirea economică, care afectează veniturile fiscale din alte sectoare ale economiei.

‘Ministerul Finanțelor a informat agențiile care distribuie fondurile bugetare că este nevoie să se reducă cheltuielile. Acum stau și se gândesc ce să taie’, a dezvăluit una dintre surse, care a dorit să își păstreze anonimatul.

Două dintre cele patru surse citate de Reuters au vorbit de o reducere de 10%, în timp ce celelalte două au declarat că se discută o reducere a cheltuielilor, fără o avansa o anumită cifră.

Sursele au precizat că vor fi reduse cheltuielile de peste tot, însă vor fi scutite cheltuielile militare, un subiect sensibil din punct de vedere politic, precum și cheltuielile sociale, cum ar fi salariile lucrătorilor din sectorul public sau ajutoarele sociale. ‘Acest lucru se face întotdeauna prin optimizarea cheltuielilor neesențiale. Unele proiecte noi vor fi suspendate, cum ar fi construcțiile sau reparațiile drumurilor. Acestea sunt susceptibile de a fi luate în considerare pentru reduceri’, a declarat o altă sursă.

Cetățenii obișnuiți din Rusia au fost afectați de inflația în creștere, dar încă nu resimt probleme pe scară largă din cauza încetinirii economice, declanșate de dobânzile ridicate, în timp ce reducerea cheltuielilor guvernamentale nu a provocat încă concedieri în masă. Situația economică este agravată de sancțiunile occidentale, care afectează vânzările globale de energie ale Rusiei.

În primele două luni din acest an, veniturile bugetare ale Rusiei din energie s-au înjumătățit, în timp ce veniturile totale au scăzut cu 11%. Anul trecut, Rusia a fost nevoită să majoreze de două ori ținta de deficit bugetar, și pentru 2026 mizează pe un deficit de 1,6% din PIB.

Situația bugetară a Rusiei s-a inversat brusc după atacurile SUA și Israelului asupra Iranului și închiderea Strâmtorii Ormuz, care au dus la creșterea vertiginoasă a cotației petrolului, cererea de petrol rusesc crescând, iar SUA au analizat chiar și ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei.

A treia sursă citată de Reuters a declarat că majorarea prețului petrolului nu va fi una sustenabilă pe termen lung, iar situația bugetară actuală necesită reduceri de cheltuieli, indiferent de fluctuațiile pe termen scurt ale prețului petrolului. Sursele au subliniat că nu a fost luată încă o decizie. ‘Deciziile privind amploarea reducerilor de cheltuieli nu au fost încă luate, deoarece toată lumea așteaptă să vadă cum se vor schimba prețurile petrolului ca urmare a conflictului din Iran’, a declarat a patra sursă.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut o întâlnire cu membrii Guvernului la Kremlin pe tema situației bugetare din februarie, care potrivit prim-ministrului Mihail Mișustin a durat multe ore. În urma acestei întâlniri, ministrul de finanțe, Anton Siluanov, a declarat că Guvernul va reduce așa-numitul preț ‘limită’ al petrolului, stabilit în prezent la 59 de dolari, aducându-l mai aproape de realitate.

În februarie, prețul mediu de comercializare a petrolului rusesc a fost cu 24% sub prețul ‘limită’, ceea ce înseamnă că Guvernul de la Moscova a trebuit să apeleze la Fondul Național de Bunăstare pentru a acoperi deficitul.