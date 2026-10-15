Rusia va importa benzină până la sfârșitul anului 2026, în ciuda acordului cu Trump privind motorina

Rusia va continua să importe benzină până la sfârșitul anului 2026 pentru a atenua deficitul cauzat de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, în ciuda acordului de export de motorină semnat săptămâna trecută cu Statele Unite, a declarat joi viceprim-ministrul rus Aleksandr Novak, informează EFE.

‘Cel puțin până la sfârșitul anului, vom continua să importăm (benzină) deoarece trebuie să aprovizionăm piața internă și să creștem rezervele, pe care le-am redus în timpul sezonului estival pentru a alimenta piața’, a declarat el reporterilor în cadrul Săptămânii Energiei din Rusia, citat de agenția TASS.

Novak a menționat că volumul benzinei importate rămâne la 10%, o măsură luată de Rusia pentru a reduce deficitul și creșterea prețurilor la combustibilul auto, în special la benzină, care afectează țara de luni de zile.

În același timp, el a afirmat că firmele rusești sunt ‘gata să exporte (motorină) imediat, în orice moment’ și că ‘negocierile cu companiile comerciale sunt în curs de desfășurare’.

‘Pentru a efectua aceste livrări, este necesară semnarea unui contract, încărcarea și închirierea navei și expedierea acesteia către consumator. Toate acestea durează două-trei săptămâni. Prin urmare, este necesar să se semneze acordurile cât mai curând posibil’, a explicat oficialul rus.

În plus, el nu a exclus posibilitatea ca Rusia să interzică exportul de gaze naturale lichefiate (GNL) pentru companiile neproducătoare până la sfârșitul anului 2026.

‘Nu există încă o decizie, dar în termeni generali, ținând cont de situația actuală de pe piața GNL, Ministerul Energiei studiază această opțiune. Vom vedea ce propuneri vor fi prezentate’, a spus Novak.

Atacurile persistente ale Ucrainei din ultimele luni împotriva rafinăriilor rusești au afectat producția de benzină și motorină și au dus la o penurie de combustibil în Rusia, reflectată în creșterea prețurilor pentru aceste produse și cozile lungi la benzinării.

În urmă cu doar o lună, Novak însuși a instruit guvernul să crească producția și să ajusteze nivelurile de import de combustibil pentru a stabiliza piața internă.

Printre măsurile luate s-a numărat și interdicția de export a benzinei și motorinei, ridicată parțial sâmbăta trecută pentru a respecta acordul încheiat pe 9 octombrie între președinții Rusiei, Vladimir Putin, și al Statelor Unite, Donald Trump.

Astfel, Rusia va exporta imediat peste 300.000 de tone de motorină către piețele americane și globale; alte 500.000 de tone în cursul lunii noiembrie; și 1.000.000 de tone mai târziu.

Cu o zi înainte, Novak a indicat că Rusia ar putea chiar depăși aceste planuri și exporta până la 3,5 milioane de tone de motorină până la sfârșitul anului, în baza acordului încheiat cu Statele Unite, echivalentul a peste 10% din piața globală.