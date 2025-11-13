Șase din zece români depășesc bugetul planificat, de sărbători

Aproximativ 39% dintre români cheltuiesc mai mult decât în mod obișnuit, în această perioadă, iar procentul crește mai ales în timpul sărbătorilor de iarnă, când șase din zece depășesc bugetul planificat, potrivit unui studiu al asociației CFA România, dat publicității joi.

‘Românii intră într-un ‘roller coaster’ financiar în perioadele de sărbători, iar Black Friday deschide sezonul cu cea mai mare intensitate de oferte și decizii de cumpărături din an. În această perioadă, 39% dintre români cheltuiesc mai mult decât în mod obișnuit, iar procentul crește mai ales în timpul sărbătorilor de iarnă, când 6 din 10 depășesc bugetul planificat’, susțin autorii cercetării.

Asociația CFA România, cu sprijinul UniCredit Bank, a lansat ‘Barometrul Sezoanelor Financiare’, un sondaj iVox Research derulat în perioada 3-6 noiembrie 2025, cu preponderență în mediul urban, dedicat modului în care românii cheltuiesc, economisesc, investesc și se protejează financiar în perioadele de consum ridicat ale anului.

Cercetarea arată că, deși impulsivitatea se manifestă în deciziile de cumpărare, românii dau și semne de disciplină financiară: verifică prețuri, compară oferte, amână achiziții și își stabilesc bugete pentru perioadele de reducere.

Potrivit sondajului, 64% dintre români recunosc că fac cumpărături spontane în perioadele de reduceri, 6% dintre ei chiar de fiecare dată. Deși 44% dintre respondenți declară că verifică întotdeauna istoricul prețurilor înainte de a cumpăra, numai 22% își stabilesc mereu un buget înainte de achiziții, precizează autorii cercetării.

‘Rezultatele studiului ne arată că, deși românii fac achiziții spontane, o parte reprezentativă dintre ei manifestă și comportamente de planificare financiară, precum verificarea prețurilor, stabilirea unui buget sau amânarea cumpărăturilor până în perioadele de reduceri. Aceste observații ne confirmă importanța unor inițiative de educație financiară, care să sprijine oamenii de orice vârstă în luarea unor decizii mai informate și mai responsabile’, a afirmat Florentina Almăjanu, director general Asociația CFA România, citată în comunicat.

Fiind nativă digital, Generația Z este mai sensibilă decât restul populației la ofertele personalizate în mediul online. Astfel, peste jumătate (53%) declară că reacționează uneori la astfel de stimuli, comparativ cu 43% în rândul populației generale.

În același timp, tinerii Gen Z sunt și cei mai disciplinați în planificarea cumpărăturilor – 62% amână intenționat achizițiile până la perioadele de reduceri, față de 47% în rândul populației generale. De asemenea, 31% își stabilesc întotdeauna un buget înainte de cumpărături, cu aproape 10 puncte procentuale peste media națională.

‘Peste 20% dintre respondenți au făcut achiziții sezoniere ce depășesc 2.000 de lei în ultimele 12 luni, iar depășirea bugetului planificat este un fenomen frecvent. Doar 35% declară că au reușit să se încadreze în buget sau că l-au depășit rar’, arată rezultatele cercetării.

Conform sursei citate, cheltuielile sunt acoperite în principal din economii, 49% dintre români economisind special pentru aceste ocazii. Veniturile curente reprezintă a doua sursă, menționată de 39% dintre respondenți, în timp ce 17% apelează la credit, iar 16% la soluții de tip ‘cumperi acum, plătești mai târziu’.

‘Pentru a se menține în bugetul stabilit, mulți români percep refuzul unei oferte în mod pozitiv. Întrebați cum se simt atunci când aleg să nu cumpere ceva ce părea tentant, 30% dintre respondenți au spus că se simt mai stăpâni pe sine, iar 35% se simt echilibrați, fără să fie afectați de tentație. Doar 15% au mărturisit că simt că renunță la o mică plăcere’, se mai precizează în document.

Aceste rezultate susțin conceptul campaniei lansate de Asociația CFA România, cu sprijinul UniCredit Bank, ‘Abracashdabra – Educația financiară rupe vraja marilor tentații’, care debutează în luna noiembrie și încurajează conștientizarea deciziilor financiare personale în perioadele de consum ridicat, precum Black Friday, Crăciun sau Valentine’s Day.

Datele prezentate în Barometrul Sezoanelor Financiare au fost colectate prin metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), utilizând platforma online iVox Research. Eșantionul include 1.130 de respondenți din generațiile Z, Mileniali și X, cu preponderență din mediul urban, oferind o imagine relevantă a comportamentelor financiare și de consum în perioadele sezoniere.

Asociația CFA România este organizația profesioniștilor în investiții din România, deținători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (USA). Asociația CFA România este una dintre cele peste 160 de societăți membre ale CFA Institute, și are misiunea de a promova interesele specialiștilor în investiții și de a menține standarde ridicate de integritate și excelență profesională. În prezent, Asociația CFA România are peste 250 de membri, deținători ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA).