Sectorul construcțiilor din România reprezintă aproape 8% din PIB

Sectorul construcțiilor din România reprezintă aproape 8% din Produsul Intern Brut (PIB) în ultimele patru trimestre, cea mai mare pondere din întreaga Uniunea Europeană (UE), arată o analiză realizată de Colliers, pe baza datelor Eurostat.

Potrivit cercetării, publicată joi, nivelul este semnificativ peste media de 5% a celor 27 de state-membre și confirmă rolul tot mai important al construcțiilor în economia locală. În plus, România a înregistrat a doua cea mai rapidă creștere a activității din construcții din UE în perioada post-pandemie.

Consultanții susțin că, în primele opt luni din 2025, volumul lucrărilor de construcții din România a fost cu aproximativ 58% mai mare decât în aceeași perioadă din 2019, evoluție care a urcat ponderea sectorului de construcții de la sub 6% la aproape 8% din PIB.

‘Este cea mai mare pondere din Uniunea Europeană, susținută în mare parte de investițiile în infrastructură, dar și de proiectele private din zona clădirilor rezidențiale și comerciale. Doar ca să punem lucrurile în perspectivă: cei 250 de kilometri de autostradă inaugurați anul trecut echivalează, raportat la suprafața țării, cu inaugurarea a circa 10.000 de kilometri în China, cam cât se deschid anual în China, care este considerată un model în dezvoltarea infrastructurii’, menționează Alexandru Atanasiu, board member & head of construction services în cadrul Colliers.

Acesta atrage atenția asupra faptului că există temeri reale în piață privind stabilitatea ‘cash flow’-urilor și a posibilelor întârzieri la plată, pe fondul încetinirii activității economice, dar mai ales pe problemele legate de atragerea fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

‘Pentru a contracara posibile dificultăți pe termen scurt, au apărut soluții din partea băncilor, dar dacă problemele devin structurale și se răspândesc, vor fi mult mai greu de rezolvat’, afirmă Atanasiu.

În acest context, obiectivul anunțat la începutul anului, de a inaugura între 200 și 300 de kilometri de autostrăzi, pare tot mai greu de atins, iar într-un scenariu optimist consultanții estimează că România ar putea ajunge la aproximativ 100 de kilometri finalizați până la final de 2025.

Statistica oficială arată că, în primele opt luni ale anului, volumul lucrărilor inginerești, care include în principal proiecte de infrastructură, dar și investiții majore precum spitale sau stadioane, a crescut cu aproximativ 12% față de aceeași perioadă din 2024. În paralel, lucrările la clădiri rezidențiale au avansat cu 10%, iar cele la clădiri nerezidențiale, cum ar fi birouri sau spații comerciale, au înregistrat un plus de 6%.

