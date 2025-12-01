Şeful ANAF: Avem un proiect în PNRR, să proiectăm o platformă OLX-ul ANAF-ului

Şeful ANAF a declarat, duminică, despre produsele confiscate în urma controalelor, că au un proiect în PNRR, să proiecteze o platformă intitulată, intern, OLX-ul ANAF-ului, prin care să transparentizeze tot acest proces şi orice confiscă să pună în această platformă, spre vânzare, şi să cadă astfel mitul că la ANAF se vând, pe sub mână, anumite produse.

”Cu marfa pe care o confiscăm, avem acum un proiect în PNRR să proiectăm o platformă, îi spunem noi intern OLX-ul ANAF-ului, pentru că vrem să transparentizăm tot acest proces şi marfa pe care o confiscăm, legislaţia aici ne obligă să avem o întâlnire cu celelalte instituţii al statului să vedem înainte de toate dacă marfa poate fi pusă în consum, pentru că vorbim de o marfă la negru, care de cele mai multe ori nu respectă condiţiile de calitate şi atunci, când o confiscăm, primul lucru pe care îl facem, ne întâlnim cu colegii de la ANPC şi celelalte instituţii de protecţie a consumatorului, pentru a verifica dacă marfa confiscată îndeplineşte condiţiile de a fi pusă în consum. După aceea, lucrăm la această platformă unde să transparentizăm tot ce vindem, mai precis, orice confiscăm, să punem în această platformă, astfel încât orice român să aibă acces la cumpărarea lor, să cadă şi mitul ăsta că la ANAF se vând, pe sub mână, anumite produse. Vom transparentiza absolut tot în această zonă a vânzării bunurilor pe care noi le confisăm”, a anunţat şeful ANAF, la Antena 3.

Adrian Nicuşor Nica a precizat că ”ANAF-ul a avut o acţiune amplă într-unul din marile complexe ale ţării şi acolo a verificat 1100 de depozite”.

”A fost o acţiune amplă, am confiscat marfa aferentă a 30 de depozite, iar în clipa aceasta, colegii noştri sunt acolo în continuare şi fac monitorizare. Aici vorbim de un angro”, a spus şeful ANAF.

El a precizat că au constatat şi ei că există o înclinaţie a românilor spre a cumpăra online.

”Avem acţiuni cu structurile Antifraudă, în această zonă. Am publicat unele dintre ele. Am avut o acţiune pe platforme. Urmarea acestei acţiuni, am confiscat marfă şi bani de peste 40 de milioane. O altă acţiune pe care a întreprins-o colegii noştri şi vizează tipul ăsta de site-uri, fiecare român astăzi are un smartphone sau acces la o reţea de socializare, de acolo i se face un profil, primeşte pe telefon o anumită poză cu hobby-ul sau cu lucrurile care îi plac şi în momentul în care comandă, în spate, de la fiecare comandă, este alt site. Am avut aici o acţiune pe care colegii mei de la Antifraudă au confiscat undeva la 11 milioane”, a spus preşedintele ANAF.

El a menţionat că modul de lucru şi de acţiune al acestor site-uri este unul care îi provoacă şi pe ei, profesional, pentru că este foarte greu să identifici care este persoana juridică din spate.