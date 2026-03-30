Șerban: Începe proiectarea pentru încă 64 de kilometri ai Autostrăzii Târgu Mureș-Târgu Neamț

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a anunțat, luni, pe pagina sa de Facebook că alți 64 de kilometri ai Autostrăzii ‘Unirii’ Târgu Mureș-Târgu Neamț intră în etapa de proiectare, fiind un pas decisiv pentru construirea Autostrăzii A8 dintre Transilvania și Moldova.

Astfel, asocierea condusă de constructorul român UMB începe etapa de proiectare în cadrul contractelor pentru loturile 1C Sărățeni-Joseni și 2B Grințieș-Pipirig, două dintre cele mai dificile loturi de autostradă construite în România.

Potrivit ministrului, cele două contracte pe care le derulează Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) au fost semnate anul trecut, au o durată de realizare de 54 de luni, din care 14 luni pentru proiectare și 40 de luni pentru lucrări, iar odată cu începerea acestei etape, întregul segment montan dintre Sărățeni și Pipirig (116 kilometri) este, acum, în faza de proiectare.

Lotul 1C Sărățeni-Joseni are o lungime de 32,4 kilometri și se desfășoară în județele Mureș și Harghita, iar pe traseu vor fi construite peste 30 de pasaje, trei tuneluri și două polate pentru permeabilitatea animalelor.

Pentru lotul 2B Grințieș-Pipirig, cel mai dificil al întregii Autostrăzi A8, pe traseul din județul Neamț sunt prevăzute 60 de poduri și pasaje și 16 tuneluri. Pentru conexiunea cu lotul 2A Ditrău-Grințieș, aflat acum în etapa de proiectare, a fost prevăzut un nod rutier lângă Tulgheș, iar la Est, pentru conexiunea cu Lotul 2C Pipirig-Vânători Neamț (Leghin), o descărcare provizorie, asigurând, astfel, funcționarea independentă.

‘Reconfirmăm, astfel, angajamentul și determinarea pentru dezvoltarea infrastructurii moderne, care să asigure conectivitatea între regiunile istorice ale României, atragerea de noi investiții și mai multă siguranță în trafic’, a mai scris ministrul.

La rândul său, directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a declarat că cei 64 de kilometri reprezintă proiecte de autostradă de o complexitate tehnică ridicată.

‘De astăzi, toate cele patru loturi dintre Sărățeni și Pipirig sunt în etape diferite de proiectare, un pas foarte important pentru realizarea acestui segment montan al Autostrăzii A8. Cei 64 de kilometri reprezintă proiecte de autostradă de o complexitate tehnică ridicată, o provocare tehnică pentru constructorul român, care are la dispoziție 14 luni pentru finalizarea proiectării’, a spus Budescu, citat într-un comunicat al companiei.