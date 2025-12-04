SGR a avut un impact economic de circa 1,49 miliarde de lei, în 2024; ponderea în PIB este de 0,085%

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) a avut un impact economic, la nivelul anului 2024, de aproximativ 1,49 miliarde de lei, în termeni absoluți, reiese din studiul privind impactul socio-economic al companiei-administrator RetuRo, prezentat joi într-o conferință de specialitate.

‘În termeni absoluți, analiza impactului economic generat de Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) administrat de RetuRO arată un efect semnificativ asupra economiei României în anul 2024, însumând aproximativ 1,49 miliarde lei’, se menționează în document.

Potrivit sursei citate, această contribuție totală reflectă influențe economice pe trei canale principale, primul fiind contribuția directă – de 677,8 milioane de lei, ce reprezintă valoarea adăugată generată în mod nemijlocit de activitatea RetuRo (personal angajat, cheltuieli operaționale, investiții în infrastructură, centre de numărare și logistică, precum și servicii achiziționate).

Totodată, contribuția indirectă însumează 482,42 milioane de lei și surprinde impactul asupra lanțului de furnizare, respectiv cheltuielile RetuRo pentru achiziții de bunuri și servicii, fapt care stimulează activitatea economică a companiilor din amonte – transportatori, furnizori de echipamente, firme de mentenanță, servicii IT, logistică etc.

În același timp, contribuția indusă (331,26 milioane de lei) reprezintă al treilea canal de important și reflectă efectele produse în economie de veniturile salariale generate direct și indirect. Astfel, angajații RetuRo și cei din firmele furnizoare își cheltuiesc veniturile în economie (consum de bunuri, servicii, taxe), generând cerere suplimentară în sectoare precum comerț, servicii, energie sau transport.

Datele incluse în raportul de specialitate relevă faptul că, deși contribuția totală a RetuRo la Produsul Intern Brut (PIB) poate părea redusă la prima vedere, fiind de doar 0,085%, ‘aceasta este perfect coerentă cu structura economică a sectorului pe care îl deservește’.

În context, sectorul băuturilor răcoritoare, unul dintre principalii generatori de fluxuri de ambalaje, are o contribuție directă de aproximativ 0,48% din PIB, conform evoluției codului CAEN 1107, în perioada 2017-2020, în timp ce conform raportului Oxford Economics, sectorul berii a avut la nivelul anului 2023 o contribuție directă în PIB de 0,9%

‘Sistemul de Garanție-Returnare (…), implementat în România și operat de RetuRO, se evidențiază ca fiind cea mai amplă inițiativă națională de colectare selectivă a ambalajelor de băuturi. Analiza integrată a impactului socio-economic și de mediu confirmă că SGR depășește funcția sa logistică, devenind un mecanism de transformare sistemică ce aliniază România la obiectivele europene de economie circulară’, se precizează în studiu.

La nivelul consumatorilor, SGR a reușit să genereze un ‘capital comportamental’ stabil, susținut de un set coerent de beneficii – financiare, psihologice și identitare.

Conform cercetării, în timp ce tinerii sunt ghidați de o motivație duală (recuperarea garanției – 94% – și grija pentru mediu – 93%), familiile cu copii valorizează SGR preponderent ca pe un instrument educațional și moral (exemplu pozitiv 97%, lecție de responsabilitate 94%).

De asemenea, SGR consolidează legăturile familiale (76% dintre părinți se simt ‘o echipă’ la returnare), iar seniorii manifestă o disciplină comportamentală ridicată, simțindu-se utili și implicați în comunitate (88%).

‘SGR joacă un rol esențial în incluziunea economică a grupurilor vulnerabile, oferindu-le o activitate economică legală, constantă și demnă (100% participare). Venitul mediu obținut, deși modest (~520 lei lunar), asigură securitatea financiară de bază și reduce dependența de activitățile informale. Participarea la SGR generează schimbări pozitive extinse, incluzând reducerea deșeurilor menajere și o planificare mai bună a cumpărăturilor, dovedind transferul atitudinilor sustenabile în viața cotidiană. Analiza input-output aplicată sistemului de garanție-returnare (SGR) operat de RetuRO evidențiază faptul că funcționarea acestui mecanism generează efecte economice semnificative pe întreg lanțul valoric – de la producători și retail, până la reciclatori și autorități locale. Chiar dacă, la nivel macroeconomic, ponderea totală a impactului în PIB rămâne moderată (0,033% în 2024, respectiv 0,057% dacă se includ economiile bugetare locale), structura efectelor arată o integrare economică puternică și capacitatea sistemului de a activa industrii complementare din economie’, notează realizatorii documentului.

RetuRo și Green Report organizează, joi, evenimentul de lansare a studiului privind impactul socio-economic al companiei, realizat de Academia de Studii Economice din București – Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine (FABIZ).