Siegfried Mureşan: Pentru a putea pe deplin implementa programul SAFE e nevoie de un guvern cu prerogative depline

Europarlamentarul Siegfried Mureşan, propus de PNL, USR şi UDMR pentru funcţia de premier, afirmă că pentru ca programul SAFE să poată fi implementat pe deplin este nevoie de un guvern cu prerogative depline, întrucât actualul Executiv, interimar, nu poate da ordonanţe de urgenţă. ”Totul este pregătit, un nou guvern va trebui, prin ordonanţă de urgenţă, să ratifice acordul de împrumut cu Comisia Europeană, pentru a primi prefinanţarea de 2,5 miliarde de euro”, arată el.

Siegfried Mureşan a afirmat, la Interviurile Libertatea, că România are alocate 16 miliarde de euro prin programul SAFE.

„Totul este pregătit, un nou guvern va trebui, prin ordonanţă de urgenţă, să ratifice acordul de împrumut cu Comisia Europeană, pentru a primi prefinanţarea de 2,5 miliarde de euro”, a adăugat el.

El a menţionat că actualul guvern nu poate da ordonanţe de urgenţă.

„Pentru a putea pe deplin implementa programul SAFE e nevoie de un guvern cu prerogative depline. Obiectivul este să primim cât mai rapid cele 2,5 miliarde euro prefinanţare, pentru ca şi contractele din programul SAFE să poată primi avans şi să poată să înceapă investiţii. Sunt câteva state în aceeaşi situaţie în care suntem noi, au avut programul avizat favorabil, aprobat, semnat de Comisia Europeană. Polonia este primul stat, Polonia a avut programul aprobat şi a primit avansul din programul SAFE”, a completat Mureşan.

Întrebat dacă se poate spune că această criză politică ţine pe loc şi programul SAFE, el a afirmat: „Despre programul SAFE putem spune că, în ciuda unor tendinţe de obstrucţionare din partea PSD, cu Curtea Constituţională, în ciuda unor tendinţe de obstrucţionare, la programul SAFE trebuie să spunem că România este unul dintre statele fruntaşe, am fost unul dintre primele state care au depus proiectele la Comisia Europeană şi care a avut programul adoptat. Nu există niciun fel de întârziere. Realmente suntem între statele care s-au mişcat cel mai rapid”.

„Vrem garanţii cum că un guvern, eventual condus de un prim-ministru PSD, va implementa rapid, fără niciun fel de întârziere, toate urgenţele ţării, PNRR, SAFE – am văzut contestaţia la Curtea Constituţională, deci preferăm să avem garanţii, nu obişnuim noi, PNL, să dăm cecuri în alb şi cu siguranţă nu putem da un cec în alb domnului Grindeanu”, a subliniat Siegfried Mureşan.