Siegfried Mureșan: Pesediștii cred că îmbogățirea din politică li se cuvine. Politica trebuie să fie despre responsabilitate

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a declarat luni că ‘pesediștii cred că îmbogățirea din politică li se cuvine’, menționând că ‘România merită o clasă politică în care liderii înțeleg că datoria lor este să servească cetățenii, nu să se comporte ca niște moșieri cărora li se cuvine totul’.

‘Pesediștii cred că îmbogățirea din politică li se cuvine. Parada luxului făcută în weekend de liderii PSD arată un lucru simplu: pesediștii nici măcar nu încearcă să ascundă cât de bine le merge după anii petrecuți în politică. Un eveniment de familie a fost transformat într-o reuniune mondenă de partid, cu sute de invitați, lideri PSD, ținute extravagante și artiști internaționali’, a scris Mureșan pe Facebook.

El a susținut că liderii PSD știau că un asemenea eveniment va atrage atenția publică și, cu toate acestea, ‘nu s-au putut abține să-și etaleze luxul în fața românilor care au avut mult de tras pentru a repara gaura bugetară lăsată în urmă tot de PSD’.

‘Evenimentul din weekend nu este un caz izolat. Am văzut ceasul de mii de euro al domnului Grindeanu, pantofii de mii de lei ai lui Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu și articolele vestimentare de lux ale altor lideri PSD. Și nu vorbim despre niște oameni de afaceri deja îmbogățiți în mediul privat, care au intrat în politică pentru a face bine. Vorbim despre oameni care au intrat în politică doar cu adeziunea de partid și conturile goale, dar cu dorința acerbă de a le umple odată ajunși în fruntea țării’, a mai susținut liberalul.

În opinia lui Mureșan, ‘pentru liderii PSD pare mai important să-și arate unii altora cât de bine le merge decât să arate puțin respect față de alegători’, iar ‘impresia pe care o transmit este că funcția publică nu reprezintă o responsabilitate, ci un privilegiu și o cale spre îmbogățire’.

‘România merită o clasă politică în care liderii înțeleg că datoria lor este să servească cetățenii, nu să se comporte ca niște moșieri cărora li se cuvine totul. Politica trebuie să fie despre responsabilitate și rezultate pentru oameni, nu despre accesul la lux și etalarea privilegiilor’, a mai scris Mureșan pe rețeaua de socializare.