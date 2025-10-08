Smedoiu (CFA România): Creșterea TVA în 2026, probabilă; într-un scenariu pesimist ne întoarcem la cota de 24%

Majorarea TVA în 2026 este probabilă, caz în care cota ar putea urca la 22% ori 23% sau, într-un scenariu pesimist, ne-am putea întoarce la cota de 24%, susține Alexandra Smedoiu, vicepreședintele Asociației CFA România.

‘Dacă ne uităm la zona de cheltuieli, unde nici nu vom vedea reduceri consistente anul acesta, e destul de clar că deficitul bugetat va rămâne extrem de crescut, ceea ce ne duce la concluzia că nu sunt ultimele majorări de taxe pe care le vom vedea și cel mai probabil ar mai urma să fie anunțate și altele în decembrie, probabil cu aplicabilitate din ianuarie 2026. Care sunt elementele pe care le vedem posibile în această zonă? (…) deja am avut o serie de creșteri pe zona de taxare a capitalului. Totuși ne concentrăm în continuare pe zona de taxe indirecte, pentru că de acolo statul va colecta cel mai repede și cel mai bine. Deci am spune că nu ar fi exclus să mai vedem o creștere la TVA. Cota de TVA de 21% ne pune fix la media UE, dar sunt și țări care au 24%. Am avut și noi cota aceasta, deci încă o creștere la TVA, aș spune nu doar că nu e imposibilă, ci aș spune chiar că este probabilă. Dacă va fi, undeva în orizontul acesta, între 21, poate 22, 23 sau, într-un scenariu mai pesimist, să ne întoarcem la cota aceasta de 24%. Vom mai vedea, de asemenea, creșteri pe accize, unde există o parte de calendar european, de unde vor mai veni niște creșteri, dar potențial și alte creșteri’, a spus Alexandra Smedoiu, la conferința de prezentare a raportului ‘FY2026 Macroeconomic Outlook’.

Ea a afirmat că majorarea taxelor indirecte reprezintă pentru stat cea mai rapidă metodă de a colecta mai mulți bani, dar efectele se văd în inflație. Aceste este unul din motivele pentru care inflația va rămâne mare și anul viitor.

‘De asemenea, mai avem o reformă anunțată la partea de impozite pe proprietate, avem o zonă de creștere la persoane fizice potențial din 2026 și mult temutul impozit progresiv. Din punctul nostru de vedere, rămâne o temă deschisă, probabil însă pentru anul 2027 sau 2028. Depinde bineînțeles și ce se va întâmpla din punct de vedere politic în următoarele 12 luni. Impozitare mai mare înseamnă reducerea disponibilității de a investi de către firme și puterea redusă de cumpărare a populației, care se va vedea în continuare în consum. Chiar dacă vom mai vedea la anul creștere pe salariul minim, din punctul nostru de vedere, acest lucru nu va avea un efect real major în economie, deoarece există în continuare practica aceasta de a plăti venituri suplimentare, care oricum suplimentează venitul acesta minim. Deci impactul va fi doar că statul va colecta mai multe impozite pe salarii și acestea le va colecta de la firme. Deci din nou un impact în bugetele de investiții ale firmelor’, a spus Alexandra Smedoiu.

La rândul său, Adrian Codirlașu, președintele CFA România, a afirmat că România a scăpat de retrogradare anul acesta, dar riscul rămâne și anul viitor.

‘Fiecare acord de rating spune că România are cele mai mari deficite gemene, bugetare și de cont curent, dintre țările cu rating investment grade. Dar ce ne ține în categoria respectivă de rating este apartenența la UE, faptul că avem acces la fondurile europene și faptul ca nu ne va lăsa Comisia Europeană să deraiem. Asta e de discutat. Dar, tocmai pentru că avem aceste deficite ridicate rămâne riscul de downgrade și eu cred că vom mai vorbi de el în următorii trei ani. Dacă facem ce trebuie, mă rog, noi știm ce trebuia să facem ca să nu fim downgradați, rămânem aici, dar dacă deraiem în continuare cu deficitul bugetar, da, riscul este să fim downgradați, și mă rog, foarte legat de riscul politic’, a declarat Adrian Codirlașu.

Asociația CFA România a prezentat marți, în cadrul unei conferințe de presă, raportul ‘FY2026 Macroeconomic Outlook’, document ajuns la cea de-a doua ediție. Prima apariție a acestui document, care cuprinde previziunile macroeconomice pentru anul următor, a fost lansată pe 7 octombrie 2024.