Soldul creditului neguvernamental a crescut cu 1,9%, în iunie 2026

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut cu 1,9% în iunie 2026, față luna anterioară (1,8% în termeni reali), până la nivelul de 473,683 miliarde lei, informează Banca Națională a României, printr-un comunicat.

Creditul în lei, cu o pondere de 66,8% în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,7%, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 33,2%, a urcat cu 2,1% (2,2%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 8,4% (-1,8% în termeni reali), pe seama majorării cu 3,9% a componentei în lei (-5,9% în termeni reali) și cu 18,9% a componentei în valută exprimată în lei (15,1% în cazul exprimării indicatorului în euro).

Soldul creditului guvernamental acordat de instituțiile de credit a consemnat o scădere de 1,4% în iunie 2026 comparativ cu luna precedentă, până la 279,456 miliarde lei. În raport cu iunie 2025, acesta s-a majorat cu 10% (-0,4% în termeni reali).

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii iunie 2026 un sold de 803,868 miliarde lei. Aceasta a scăzut cu 0,3% (evoluție similară în termeni reali) față de mai 2026, iar în raport cu iunie 2025 s-a majorat cu 7,8% (-2,4% în termeni reali).