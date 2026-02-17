Sorin Grindeanu: Membrii coaliţiei au înţeles că această sarabandă a tăierilor trebuie să înceteze

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că, într-un final, membrii coaliţiei au înţeles ”că această sarabandă a tăierilor trebuie să înceteze” şi susţine că ”pare că a trecut acel avânt pioneresc de a tăia, de a prezenta că aceste tăieri şi aceste concedieri reprezintă reformă”. Liderul social-democraţilor a menţionat că este ”un lucru bun” ce s-a întâmplat în şedinţa coaliţiei, dar adevărata bătălie se va da la aprobarea bugetului.

Sorin Grindeanu a vorbit, luni seară, despre consensul din ultima şedinţă a coaliţiei cu privire la reforma administraţiei.

”E o treabă care arată că, într-un final, membrii coaliţiei au înţeles ceea ce noi spunem de mult timp, că această sarabandă a tăierilor trebuie să înceteze, că toate lucrurile care au generat aceste tăieri n-au făcut din punct de vedere economic bine, dovadă fiind indicatorii macroeconomici şi statistici pe care i-aţi văzut săptămâna trecută. Eu cred că e un lucru bun ceea ce s-a întâmplat azi”, a declarat, luni seară, Sorin Grindeanu, la România TV.

Potrivit acestuia, ”e un început, dar adevărata bătălie se va da la buget”, pentru că PSD insistă ca în buget să fie cuprins pachdetul de solidaritate pe care l-a propus, să existe bani pentru investiţii şi să se stabilească ce se întâmplă cu banii din impozitele locale – rămân sau nu la autorităţile locale.

PSD şi USR vor ca aceşti bani să rămână în localităţi: ”Asta este ceea ce PSD-ul cere şi care punct de vedere este susţinut din ce am văzut azi chiar şi de USR. De-aia spuneam azi în şedinţă că s-a găsit chiar şi în USR PSD. (…) Văd că pe acest punct de vedere şi cei de la USR, prin vocea lui Dominic Fritz, au susţinut că aceste impozite trebuie să rămână local”.

Grindeanu afirmă că are ”un soi de bucurie” după şedinţa coaliţiei de luni: ”Să ştiţi că mai am un soi de bucurie astăzi, pentru că pare că a trecut acel avânt pioneresc de a tăia, de a prezenta că aceste tăieri şi aceste concedieri reprezintă reformă. Să ştiţi că asta nu reprezintă niciun fel de reformă. Să dai oamenii afară şi să tai salarii şi pensii, asta nu este reformă. Cred că acest proces s-a încheiat odată cu ziua de astăzi”.

Guvernul a anunţat, luni, decizia coaliţiei privind reforma administraţiei, arătând că s-au stbilit amendamente care privesc sistemul de apărare, ordine publică, siguranţa naţională, educaţie, sănătate şi cultură dar şi modificări în privinţa taxelor şi impozitelor locale, care privesc situaţia creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situaţia clădirilor mai vechi de 50 de ani şi persoanele cu dizabilităţi, un grup de lucru fiind creat în acest sens.