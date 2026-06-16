SpaceX a atras 85,7 miliarde de dolari prin IPO, după activarea opţiunii suplimentare de vânzare a acţiunilor

SpaceX a majorat valoarea totală a ofertei publice iniţiale la 85,7 miliarde de dolari, după ce băncile intermediare au exercitat integral opţiunea de supra-alocare a acţiunilor, cunoscută pe Wall Street drept ”greenshoe”, transmite CNBC.

Acţiunile SpaceX au avansat cu încă 20%, în prima zi completă de tranzacţionare după debut.

Compania lui Elon Musk strânsese iniţial 75 de miliarde de dolari prin listarea realizată săptămâna trecută, deja cea mai mare ofertă publică iniţială din istorie. Ulterior, consorţiul de bănci condus de Goldman Sachs şi Morgan Stanley a cumpărat încă 83,3 milioane de acţiuni, ridicând valoarea totală a operaţiunii la 85,7 miliarde de dolari.

Dimensiunea acestei supra-alocări depăşeşte singură valoarea aproape tuturor ofertelor publice iniţiale din sectorul tehnologic realizate vreodată. În mod obişnuit, băncile activează această opţiune atunci când cererea pentru acţiuni este foarte puternică după debutul bursier.

Acţiunile SpaceX au fost listate la preţul de 135 de dolari, însă au încheiat prima zi de tranzacţionare la aproximativ 161 de dolari, în creştere cu 19%. Capitalizarea bursieră a companiei a depăşit astfel pragul de 2.000 de miliarde de dolari, ajungând la circa 2,1 trilioane de dolari.

Elon Musk a declarat angajaţilor, la sediul Starbase din Texas, că listarea la bursă are rolul de a finanţa o nouă etapă de expansiune accelerată.

Compania intenţionează să utilizeze fondurile pentru finalizarea şi lansarea comercială a rachetelor Starship, cele mai mari construite vreodată, care vor transporta noii sateliţi Starlink V3 şi vor extinde semnificativ reţeaua globală de internet prin satelit.

De asemenea, SpaceX doreşte să dezvolte centre de date pentru inteligenţă artificială amplasate pe orbită şi să construiască în Texas o fabrică de cipuri în colaborare cu Tesla şi Intel.

În ciuda entuziasmului investitorilor, compania rămâne departe de performanţele financiare ale marilor giganţi tehnologici. SpaceX a raportat pierderi de 4,9 miliarde de dolari în 2025, iar pierderile cumulate de la înfiinţarea companiei depăşesc 41 de miliarde de dolari.

La evaluarea actuală de aproximativ 2,1 trilioane de dolari, SpaceX este a şasea cea mai valoroasă companie listată din lume, după Microsoft, Nvidia, Apple, Saudi Aramco şi Alphabet (Google), depăşind deja Amazon, Meta şi Tesla.

Potrivit datelor bursiere şi calculelor Reuters şi CNBC, valoarea companiei reprezintă de peste 112 ori veniturile realizate anul trecut, unul dintre cele mai ridicate multipli de evaluare de pe piaţa globală.