Spania alocă 1,3 miliarde de euro pentru susținerea pieței de automobile electrice

Guvernul spaniol va oferi anul viitor aproape 1,3 miliarde de euro pentru a sprijini piața de automobile electrice și industria auto locală, în cadrul unui plan mai amplu ce vizează creșterea ponderii vehiculelor electrice produse în țară la 95% în 2035, a declarat miercuri prim-ministrul Pedro Sanchez, informează Reuters.

În primele 10 luni ale acestui an, ponderea vehiculelor complet electrice și hibride plug-in fabricate în Spania s-a ridicat la aproximativ 10%, arată datele furnizate de industria auto. Automobilele hibride cu auto-încărcare (HEV) au reprezentat 26,7%.

Comparativ, anul trecut, aproximativ 20% din vehiculele din UE au fost complet electrice sau hibride plug-in.

Planul Guvernului de la Madrid pentru 2026 include subvenții directe pentru consumatori, în valoare de 400 de milioane de euro, pentru cumpărarea de vehicule electrice, și alte 580 de milioane de euro în cadrul unei schemei finanțate de UE, care sprijină investițiile industriale. De asemenea, alte 300 de milioane de euro vor fi alocate pentru instalarea de puncte de încărcare de-a lungul drumurilor care încă nu sunt acoperite.

Spania a decis să își intensifice sprijinul pentru sectorul auto, pe măsură ce mărcile chinezești de vehicule electrice, precum BYD, se extind rapid, subminând rivalii europeni și profitând de lipsa unui puternic producător auto spaniol.

Planul își propune să ajute sectorul auto autohton să își mențină locurile de muncă pe măsură ce producția se mută către vehiculele electrice și să se asigure că Spania rămâne al doilea cel mai mare producător de automobile din Europa, a declarat premierul Sanchez.

Proiectele firmelor străine vizând producția de baterii, cum ar fi fabrica de patru miliarde de euro a companiei chineze CATL împreună cu Stellantis, creează locuri de muncă în Spania, dar, fără sprijin intern, țara riscă să piardă know-how și cotă de piață.

Conform foii de parcurs a autorităților spaniole, vânzările de modele electrificate ar urma să atingă 100% până în 2035.