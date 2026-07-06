Spania se așteaptă să primească 100 de milioane de turiști în acest an

Este posibil ca în acest an Spania să atragă 100 de milioane de turiști străini, numărul vizitatorilor fiind așteptat să crească în timpul sezonului estival crucial, ajutat de incertitudinea din Orientul Mijlociu, a declarat luni ministrul Turismului, Jordi Hereu, relatează Reuters.

Spania, a doua cea mai vizitată țară din lume, după Franța, a primit anul trecut 96,8 milioane de turiști, ceea ce a reprezentat un nivel record și o creștere de 3,2% față de anul precedent.

‘Probabil vom ajunge la (100 de milioane) dacă această tendință continuă. Ar fi rezultatul natural’, a spus Hereu la o conferință de presă.

Conform datelor publicate luni de Ministerul Industriei și Turismului, în primele cinci luni ale anului, Spania a primit 36,8 milioane de turiști internaționali, cu 5% mai mult decât în primele cinci luni ale anului trecut. Cheltuielile în destinațiile turistice în această perioadă au ajuns la 50,257 miliarde de euro, o creștere de 7,8%.

În sezonul estival, perioada iunie-septembrie, destinațiile turistice spaniole se așteaptă la până la 43 de milioane de turiști internaționali, cu 6% mai mult decât perioada similară a anului 2025. În ceea ce privește cheltuielile preconizate, autoritățile spaniole se așteaptă cheltuieli totale de 64 de miliarde de euro pentru perioada iunie-septembrie, o creștere de 10% față de anul precedent.

Guvernul spaniol anticipează o creștere a numărului de sosiri ‘la fel cum s-a întâmplat în primăvară’, în pofida incertitudinii geopolitice din jurul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului. În ultimele luni, tulburările din Orientul Mijlociu au deviat unii călători de la destinațiile din regiune și au stimulat cererea pentru țările din sudul Mediteranei, inclusiv Spania. ‘Acum trei luni, credeam că conflictul din Orientul Mijlociu ar putea încetini sosirile turiștilor, dar datele arată o rezistență remarcabilă în pofida circumstanțelor’, a spus Hereu.

Adunând datele din ianuarie până în mai, Spania ar putea ajunge la 80 de milioane de turiști străini până la 1 octombrie, o performanță mai puternică decât se așteptau autoritățile în martie. În timp ce sosirile în destinațiile tradiționale cu soare și plajă sunt așteptate să continue să crească în această vară, Guvernul de la Madrid se așteaptă ca regiunile din interior să înregistreze probabil creșteri și mai mari, ajutate și de eclipsa totală de soare din august, care va fi vizibilă pe o mare suprafață a Spaniei. Hereu a spus că multe unități de cazare turistică din zonele rurale au fost complet rezervate grație interesului față de eclipsă

Potrivit lui Jordi Hereu, direcționarea turiștilor spre interiorul țării, către zone mai puțin cunoscute, ar ajuta, de asemenea, Spania să facă față supraaglomerării din destinațiile populare de coastă, care a provocat reacții negative din partea locuitorilor. El a îndemnat guvernele regionale să gestioneze ofertele turistice, susținând că cererea va continua să crească.