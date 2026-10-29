Acţiunile Stellantis au crescut cu peste 12%, după rezultate financiare în creştere

Acţiunile Stellantis au crescut miercuri cu peste 12% pe bursa de la New York, după ce grupul auto european a raportat rezultate trimestriale peste aşteptările analiştilor şi a confirmat obiectivele financiare pentru 2026 şi 2027. Constructorul mărcilor Jeep, Chrysler, Peugeot şi Fiat a anunţat că planul său de redresare, evaluat la 60 de miliarde de euro, avansează mai rapid decât era prevăzut, transmite CNBC.

Veniturile Stellantis au crescut cu 1% în trimestrul al treilea, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 37,6 miliarde de euro, potrivit rezultatelor publicate miercuri.

Profitul operaţional ajustat a avansat cu 184%, de la 90 de milioane de euro la 256 de milioane de euro, semnalând o îmbunătăţire a performanţei financiare, deşi profitabilitatea grupului rămâne redusă.

Fluxul de numerar liber al activităţilor industriale a rămas negativ, la minus patru miliarde de euro, comparativ cu minus 4,3 miliarde de euro în trimestrul corespunzător din 2025.

Aceasta înseamnă că Stellantis a continuat să consume lichidităţi în perioada analizată, însă într-un ritm mai redus decât anul trecut.

Compania a reconfirmat estimările pentru întregul an 2026 şi obiectivul de a reveni la un flux de numerar liber industrial pozitiv în 2027, unul dintre principalii indicatori urmăriţi de investitori.

Rezultatele au fost primite favorabil de pieţele financiare. Acţiunile Stellantis au avansat cu aproximativ 9% la Milano şi cu peste 12% în tranzacţiile de la New York, deşi titlurile companiei rămân puternic depreciate faţă de începutul anului.

Tom Narayan, analist la RBC Capital Markets, a apreciat că rezultatele trimestriale au fost modeste, dar au depăşit semnificativ aşteptările pieţei.

El a subliniat că menţinerea estimărilor financiare pentru 2026 reprezintă un semnal important, în condiţiile în care alţi constructori auto şi furnizori de componente şi-au redus prognozele din cauza creşterii costurilor.

Stellantis accelerează reducerea costurilor şi investiţiile în America de Nord

Directorul general al Stellantis, Antonio Filosa, a declarat miercuri că grupul se află înaintea calendarului stabilit pentru implementarea planului de redresare prezentat în luna mai.

Compania estimează că va depăşi obiectivul iniţial de reducere a costurilor cu şase miliarde de euro până în 2028, inclusiv prin economii de 2,4 miliarde de euro care ar urma să fie realizate până la începutul anului 2027.

Filosa şi-a exprimat încrederea că Stellantis va putea îndeplini obiectivele financiare asumate, inclusiv revenirea la un flux de numerar liber pozitiv anul viitor.

Pentru 2026, grupul anticipează o creştere a veniturilor nete de aproximativ 4–6% şi o marjă operaţională ajustată de ordinul câtorva procente.

Strategia de redresare prevede investiţii de 36 de miliarde de euro în portofoliul de mărci auto, aproximativ 60% din fonduri urmând să fie direcţionate către operaţiunile din America de Nord, unde compania se confruntă cu dificultăţi.

Investiţiile vor finanţa lansarea unor vehicule noi, modernizarea modelelor existente şi integrarea unor tehnologii suplimentare.

Stellantis urmăreşte să îşi majoreze veniturile cu aproximativ 23% până în 2030, de la 154 de miliarde de euro anul trecut la 190 de miliarde de euro.

În acelaşi interval, grupul îşi propune să atingă o marjă operaţională ajustată de 7%, obiectiv care ar marca o redresare importantă a profitabilităţii.

Concurenţa producătorilor chinezi pune presiune pe industria auto europeană

Redresarea Stellantis are loc într-un context dificil pentru industria auto europeană, afectată de intensificarea concurenţei producătorilor chinezi şi de schimbarea preferinţelor consumatorilor.

Companii precum BYD, Xiaomi şi Geely îşi extind prezenţa pe piaţa chineză şi sporesc presiunile asupra constructorilor occidentali, care se confruntă cu scăderea vânzărilor şi a marjelor de profit.

În această săptămână, Porsche a anunţat că intenţionează să îşi reducă expunerea la piaţa chineză, pe fondul declinului vânzărilor din regiune.

Mercedes-Benz a raportat, la rândul său, o scădere a vânzărilor de automobile în trimestrul al treilea, invocând condiţiile dificile de pe piaţa chineză.

La începutul lunii octombrie, Antonio Filosa a declarat pentru CNBC că autorităţile europene trebuie să introducă măsuri mai eficiente pentru stimularea producţiei auto în regiune şi protejarea competitivităţii constructorilor locali.

Directorul general al Stellantis a susţinut că reglementările ar trebui să ofere stimulente şi avantaje companiilor care demonstrează că proiectează, dezvoltă şi produc automobile în Europa.

Pentru Stellantis, următoarea etapă decisivă va fi transformarea progreselor în reducerea costurilor şi creşterea veniturilor într-o îmbunătăţire durabilă a fluxului de numerar, obiectiv pe care conducerea grupului şi-a propus să îl atingă în 2027.