STUDIU: Ne-am obișnuit cu alergiile, oboseala și cu aerul închis: 86% dintre români cred că aerul din casele lor este la fel de curat sau chiar mai curat decât cel din exterior deși corpul lor le transmite altceva

Pe 7 septembrie sărbătorim Ziua Internațională a Aerului Curat, cu această ocazie Ecovent publică Barometrul Aerului din Casele Românilor 2026, primul studiu național pe tema percepției calității aerului interior care ne arată că românii trăiesc cu iluzia că locuința reprezintă un mediu sigur pentru sănătatea lor, deși se confruntă zilnic cu simptome clare cauzate de calitatea slabă a aerului interior. Conform datelor din studiu, 86% dintre respondenți consideră că aerul din propria casă este la fel de curat sau chiar mai curat decât cel din exterior. Cu toate acestea, 43% dintre aceștia suferă de alergii, probleme respiratorii, iritații ale pielii, somn neodihnitor, oboseală și dureri de cap, fără a bănui că principala cauză poate fi chiar aerul pe care îl respiră acasă.

Ne-am obișnuit cu disconfortul și am încetat să-i mai căutăm cauza

Studiul scoate la iveală o deconectare cognitivă profundă la nivelul populației: oamenii au învățat să normalizeze simptomele fizice neplăcute și să le pună pe seama stresului sau oboselii de la locul de muncă. Oboseala de dimineață, chiar și după opt ore de somn. Nasul înfundat care „trece de la sine”. Praful care se așază la loc a doua zi. Pe rând, le-am trecut în categoria „așa e la toată lumea”.

Datele Barometrului Aerului din Casele Românilor 2026 arată însă că românii pornesc de la premisa exact opusă: își consideră locuința un spațiu sigur. Miezul problemei nu este optimismul în sine, ci contrastul lui cu ceea ce resimt zilnic aceiași oameni, acasă.

Contrastul nu este întâmplător: potrivit Agenției americane pentru Protecția Mediului (EPA), aerul din interior poate fi de până la 5 ori mai poluat decât cel de afară, iar în locuințele noi sau recent renovate, emisiile din materiale și mobilier pot ridica nivelul poluanților chimici de până la 100 de ori peste cel exterior.

Simțim efectele, dar nu le mai atribuim aerului

Îngrijorarea nu urmează experiența fizică. 38% dintre cei care resimt simptome pe propria piele alergii, somn agitat, oboseală nu sunt, totuși, îngrijorați de calitatea aerului din casă, iar 86% dintre ei consideră că aerul de acasă este la fel de bun sau chiar mai bun decât cel de afară. Explicația, arată studiul, este tot normalizarea: oboseala cronică, somnul agitat sau alergiile sezoniere ajung să fie tratate ca parte firească a vieții de zi cu zi, nu ca posibile semnale venite din propria locuință.

Simptomul este resimțit, dar nu este atribuit aerului. Nu este o problemă de atitudine, ci de informare.

Tiparul este și mai vizibil la generația tânără: dintre respondenții Gen Z care raportează probleme acasă, 74% declară simptome personale, precum alergii sau probleme respiratorii, dificultăți în a adormi sau somn neodihnitor, oboseală frecventă sau lipsă de energie, cu 16 % peste media eșantionului. Diferența poate ține atât de o sensibilitate reală mai mare, cât și de o disponibilitate mai mare de a vorbi despre aceste simptome — nu neapărat de un aer mai prost.

„Aerul este unul dintre puținele elemente esențiale pentru sănătatea noastră pe care nu ne-am obișnuit să le evaluăm. Suntem atenți la apa pe care o bem și la ceea ce mâncăm, verificăm temperatura din casă, însă calitatea aerului o considerăm bună chiar dacă resimțim simptome și un disconfort evident. Studiul Ecovent ne arată că problema calității aerului din România nu este lipsa de preocupare pentru sănătate este lipsa de informare. Prin acest studiu dorim să ajutăm românii să devină mai conștienți de importanța calității aerului din interior.”

Andrei Agafița, Founder & CEO Ecovent

Ce vedem în casă, dar considerăm normal

Cea mai frecventă problemă raportată de români este praful care se așază rapid pe mobilă (51%) — pus, de regulă, pe seama curățeniei, deși depunerea rapidă de praf este, de fapt, un indicator al circulației deficitare a aerului. Cea mai răspândită confuzie tehnică identificată de studiu este cea dintre climatizare și ventilație: 30% dintre români consideră aparatul de aer condiționat o metodă de îmbunătățire a aerului, deși acesta doar recirculă aerul din încăpere, fără să aducă aer proaspăt de afară. În București-Ilfov, procentul urcă la 55%.

Reclasificate după impactul real, datele arată că jumătate dintre gospodării 50% nu folosesc nicio soluție cu efect real asupra aerului, iar 17% se opresc la soluții cosmetice precum plante, odorizante, lumânări parfumate. Nu este o alegere greșită, ci una nedublată de informație: 53% dintre români nu știu, de fapt, ce este un sistem de ventilație cu recuperare de căldură — fie aud pentru prima dată despre el, fie îi recunosc doar denumirea.

Ce spune specialistul

„Calitatea bună a aerul pe care îl respirăm este esențială pentru o sănătate optimă pe termen lung. Deși cei mai mulți dintre noi își petrec o mare parte a timpului în mediul casnic, avem tendința de a căuta cauzele afecțiunilor respiratorii exclusiv în afara lui. Este crucial să conștientizăm că durata expunerii la alergeni și la particule chimice din spațiile închise, produce modificări structurale la nivelul căilor aeriene , modificări care se traduc, în timp, prin boli cronice pulmonare (precum astmul, bronhopneumopatia cronică obstructivă sau cancerul pulmonar), o calitate scăzută a vieții și ani petrecuți în boală. Este momentul să înțelegem această realitate și să ne asumăm, fiecare dintre noi, acțiunile necesare pentru ca aerul din propriul cămin să devină un aliat al sănătății noastre.”, Conf. Univ. Dr. Beatrice Mahler, medic pneumolog.

De Ziua Aerului Curat, de la conștientizare la măsurare

De Ziua Internațională a Aerului Curat, Ecovent trece de la întrebări la răspunsuri concrete. Pentru a ajuta românii să afle în realitate care este calitatea aerului din propria casă, Ecovent lansează Barometrul Aerului și oferă gratuit 1.000 de termohigrometre, pentru monitorizarea temperaturii și umidității din locuință. Este un efort de a ajuta piața să devină mai conștientă de calitatea aerului din interior — primul pas, cel mai simplu, către un obicei de monitorizare.

Înscrierea se face printr-un formular dedicat https://aercurat.ecovent.ro, iar cei care primesc aparatul sunt invitați să își transmită rezultatele măsurătorilor. Astfel, proiectul trece de la întrebarea „Cum cred românii că este aerul din casele lor?” la „Ce arată, de fapt, măsurătorile din propriile locuințe?”.

Temperatura și umiditatea sunt printre cele mai simple valori de urmărit acasă: intervalul optim de umiditate este 40–60%. Sub acest prag apar iritațiile căilor respiratorii și ale pielii; peste el, crește riscul de condens și de mucegai. Diferența dintre a bănui și a ști poate începe chiar cu acest gest simplu.

Despre metodologie

Barometrul Aerului din Casele Românilor 2026 este un studiu cantitativ de utilizare și atitudini, realizat de MKOR Consulting la inițiativa Ecovent, pe un eșantion de 1.000 de respondenți din România, cu vârste între 18 și 55 de ani. Eșantionul a fost ponderat după gen, vârstă și distribuție geografică, conform celor mai recente date INS. Datele au fost colectate online, prin metoda CAWI, în perioada mai–iunie 2026, prin Panelul MKOR. Marja de eroare este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%.

Studiul măsoară percepții și comportamente declarate, nu valori fizice ale aerului: nu au fost efectuate măsurători de dioxid de carbon, umiditate sau particule. Reperul internațional privind poluarea de interior aparține studiilor EPA și descrie situația generală, nu locuințele analizate în acest studiu.

Despre Ecovent

Înființat în 2017, Ecovent este un grup românesc specializat exclusiv în soluții pentru calitatea aerului din interior, destinate atât spațiilor rezidențiale, cât și celor comerciale și industriale. Portofoliul Ecovent reunește echipamente de la 30 de mărci internaționale, precum și produse dezvoltate sub brandul propriu, Evoair, acoperind soluții de ventilație cu recuperare de căldură, purificare, umidificare și dezumidificare a aerului.

Founder & CEO: Andrei Agafița

Despre MKOR

MKOR (https://mkor.ro/) este o agenție de cercetare de piață inovativă, care combină experiența practică în afaceri, know-how-ul la nivel MBA și expertiza de top pentru a oferi o înțelegere aprofundată a mediului de business. În activitatea sa, MKOR acoperă toate tipurile de cercetare și oferă o flexibilitate crescută clienților săi, cu scopul înțelegerii și livrării celor mai detaliate perspective asupra pieței.

Cu un panel propriu de peste 80.000 de respondenți români, MKOR combină agilitatea cu rigoarea pentru a livra soluții adaptate provocărilor afacerilor din România. MKOR te ajută să elimini incertitudinea din deciziile de business.