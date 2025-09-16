SUA și Europa fac afaceri de miliarde cu Rusia, în pofida sancțiunilor

La mai bine de trei ani de la lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, SUA și Uniunea Europeană încă importă energie și mărfuri rusești în valoare de miliarde de euro, de la gaze naturale lichefiate și până la uraniu îmbogățit, arată o analiză Reuters.

Iată principalele legături comerciale pe care UE și SUA le mențin cu Rusia și evoluția acestora în ultimii patru ani.

UE a impus diverse restricții la import și export pentru mai multe produse, ceea ce a dus la o scădere de 61% a exporturilor sale către Rusia și o scădere de 89% a importurilor din Rusia între primul trimestru al anului 2022 și al doilea trimestru al anului 2025, conform celor mai recente date Eurostat.

În al doilea trimestru al anului 2025, exporturile UE către Rusia au crescut, în timp ce importurile au scăzut, transformând un deficit comercial într-un surplus de 800 milioane de euro. Cu toate acestea, blocul comunitar continuă să cumpere petrol, nichel, gaze naturale, îngrășăminte, fier și oțel din Rusia.

Acum patru ani, Rusia era cel mai mare furnizor de produse petroliere al UE, dar interdicția UE privind importurile de țiței rusesc prin intermediul tancurilor petroliere i-au redus cota până la 2,01% în 2025, de la 28,74% în 2021. Cota țițeiului rusesc în importurile de petrol ale blocului comunitar a scăzut de la 29% în primul trimestru al anului 2021, la doar 2% în al doilea trimestru al anului 2025.

În paralel, ponderea Rusiei în importurile de gaze naturale din UE a scăzut până la 12% în al doilea trimestru al anului 2025, de la 48% în primul trimestru al anului 2021.

În această perioadă, ponderea Norvegiei (+10%) a consemnat cea mai mare creștere, dar Algeria (+2%) a devenit cel mai mare partener al UE, reprezentând 27% din importurile de gaze naturale ale blocului comunitar. Rusia încă aprovizionează unele țări din UE, cum ar fi Ungaria și Bulgaria, prin conducta TurkStream din Turcia.

Valoarea importurilor UE de gaze naturale lichefiate din Rusia a crescut considerabil între primul trimestru al anului 2021 și al doilea trimestru al anului 2022, pe măsură ce prețurile au crescut brusc. Cu toate acestea, ponderea Rusiei în importurile de gaze lichefiate ale UE a scăzut până la 14% în al doilea trimestru al anului 2025, de la 22% în primul trimestru al anului 2021. Statele Unite au fost cel mai mare furnizor de gaze înghețate către Europa în al doilea trimestru al acestui an, cu o pondere de 54%.

Ponderea Rusiei în importurile de fier și oțel ale UE din afara blocului comunitar a scăzut până la 6% în al doilea trimestru al anului 2025, de la 18% în urmă cu patru ani.

Rusia a rămas, începând cu al doilea trimestru al anului 2025, cel mai mare exportator de îngrășăminte către cele 27 de națiuni ale UE, iar cota sa pe această piață a crescut la 34% de la 28% în ultimii patru ani. Parlamentul European a votat în luna mai pentru a impune tarife prohibitive la importurile de îngrășăminte rusești, dar acestea vor fi introduse doar în etape și este prea devreme pentru a evalua impactul lor probabil asupra pieței.

Importurile din SUA din Rusia au scăzut până la 2,50 miliarde de dolari în prima jumătate a anului 2025, de la 14,14 miliarde de dolari cu patru ani mai devreme, conform datelor Biroului de Analiză Economică al SUA. În total, din ianuarie 2022, Statele Unite au importat bunuri rusești în valoare de 24,51 miliarde de dolari.

Anul trecut, SUA au importat îngrășăminte rusești în valoare de aproximativ 1,27 miliarde de dolari, în ușoară creștere față de 1,14 miliarde de dolari în 2021. Tot anul trecut, SUA au importat uraniu îmbogățit și plutoniu din Rusia în valoare de aproximativ 624 de milioane de dolari, în scădere față de 646 de milioane de dolari în 2021. De asemenea, Rusia a exportat paladiu în Statele Unite în valoare de aproximativ 878 de milioane de dolari în 2024, în scădere față de 1,59 miliarde de dolari în 2021.