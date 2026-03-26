Succesiune în leadershipul Concelex: Radu Pițurlea preia rolul de Chairman & CEO al companiei

Concelex, companie aflată în topul constructorilor din România, a finalizat procesul de succesiune prin care Radu Pițurlea devine Chairman & CEO, preluând conducerea de la fondatorul Daniel Pițurlea. Odată cu trecerea la a doua generație, Concelex intră într-o nouă etapă, cu o viziune extinsă spre performanță și o prezență mai puternică în dezvoltarea infrastructurii regionale.

Schimbarea de leadership vine într-un moment de maturitate organizațională – compania a înregistrat în ultimii ani o creștere constantă a cifrei de afaceri, cu indicatori de profitabilitate îmbunătățiți, și a consolidat portofoliul, prin proiecte complexe în arii strategice precum infrastructură critică și energie.

„Această tranziție marchează o schimbare firească de rol. Voi rămâne alături de echipă într-o poziție consultativă și de mentorat, gata să sprijin managementul și să contribui la menținerea coerenței și a spiritului care ne-au definit succesul de până acum. Sunt încrezător că, sub conducerea lui Radu, compania va continua să livreze proiecte esențiale pentru oameni și comunități, construind obiective necesare și cu adevărat utile în viața de zi cu zi”, a declarat Daniel Pițurlea, Președinte Fondator Concelex.

Noua etapă de conducere păstrează valorile care au stat la baza evoluției companiei: respect, integritate, responsabilitate și bucurie. Beneficiind de un background educațional în economie, aprofundat și de experiență antreprenorială, Radu Pițurlea își propune să accelereze dezvoltarea Concelex, cu accent pe inovație și proiecte care să susțină schimbările aduse de tehnologiile emergente.

„Am crescut păstrând aceleași principii care ne-au definit de la început. Poate cel mai important dintre ele: ceea ce construim trebuie să funcționeze atât de bine încât să înlăture grijile pentru cei care depind de acel lucru. În timp, ne-am dorit ca rezultatele noastre să devină sinonime cu excelența în execuție. În continuare, planul este să exportăm această mentalitate și să devenim un lider european în infrastructură, investiții și construcții – o instituție recunoscută pentru calitate, seriozitate și caracter. Urmărim extinderea în domenii relevante pentru infrastructură și pentru evoluția economiei, inclusiv acolo unde tehnologia schimbă modul în care se construiește. Sunt acele investiții care vor susține economia următoarelor decenii și care, în mod real, schimbă felul în care oamenii trăiesc și lucrează”, a transmis Radu Pițurlea.

Concelex are în prezent peste 3.000 de angajați și colaboratori și un portofoliu de lucrări cu o amprentă națională, ce cuprinde proiecte de infrastructură aeroportuară și rutieră, dezvoltări în domeniul energetic, construcții și reabilitări de clădiri publice, precum spitale, unități educaționale și spații administrative. Compania este implicată activ în proiecte cu impact major pentru comunități, contribuind la creșterea calității vieții prin modernizarea spațiilor publice, de la infrastructură medicală la regenerare urbană. Pipeline-ul de contracte pentru următorii cinci ani al Concelex se ridică la 3,1 miliarde dolari.

Concelex este o companie lider în sectorul construcțiilor, cu o experiență demonstrată în proiecte complexe, ce se întinde pe parcursul a peste 30 de ani. Portofoliul său include lucrări de infrastructură critică, construcții edilitare și proiecte de regenerare urbană, având amprentă națională. Compania oferă soluții integrate, de la proiectare la execuție, atât pentru sectorul public, cât și privat. Cu o strategie de creștere bazată pe investiții continue în inovație, tehnologii moderne și formarea echipelor și accent pe etică profesională și integritate, Concelex a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 1,26 miliarde lei. Compania are în prezent peste 1.000 de angajați și peste 300 de șantiere active.