Tanczos Barna: Dacă am reduce, nu cu 10 la sută, ci cu 8 la sută cheltuielile de personal la nivelul sectorului public, am avea toţi banii de un program de genul Anghel Saligny pentru un an întreg

Vicepremierul Tanczos Barna susţine că, dacă s-ar reduce cheltuielile de personal în aparatul de stat doar cu 8%, atunci ae exista fondurile necesare într-un an pentru Programul Anghel Saligny.

Tanczos Barna a afirmat, luni seară, la Digi24, că nu crede că măsurile pentru reducerea cheltuielilor de personal cu 10 la sută în sectorul public vor fi adoptate repede, astfel încât măsura să poată fi aplicată de la 1 ianuarie.

”Vă spun doar un calcul matematic: dacă am reduce nu cu 10 la sută, ci cu 8 la sută cheltuielile de personal la nivelul sectorului public, am avea toţi banii de un program de genul Anghel Saligny pentru un an întreg. Noi avem în general undeva pe la 14 miliarde de lei cheltuieli de personal lunare, plus minus 500 de milioane de lei. Dar, dacă am reduce cu, hai să zicem, 8%, nu 10, am avea tot Programul Anghel Saligny finanţat de acolo sau am avea jumătate din necesarul de finanţare de la Transporturi”, a precizat vicepremierul Tanczos Barna.

Vicepremierul nu crede că mai este timpul necesar pentru adoptarea unei reforme în administraţie de la 1 ianuarie 2026.

”Eu astăzi cred că nu mai avem timp. Pentru că perioada de implementare a unei astfel de decizii durează luni de zile. Ultima variantă cu care a venit domnul Cseke (Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila – n.r.) a fost o propunere de implementare până la data de 31 martie. Cu cât întârzie, cu atât o să se implementeze mai târziu. Trebuie să refaci organigrame, trebuie să refaci scheme de personal, trebuie să faci reangajări acolo unde faci disponibilizări, de exemplu. Deci nu se face de azi pe mâine. Dacă luăm decizia în decembrie, probabil o implementăm până la sfârşitul lunii aprilie”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că în pachetul de reformă în administraţie, s-a prevăzut ca toate ministerele să aibă în vedere o reducere a cheltuielilor de până la 10% din anvelopa salarială, anul viitor, el arătând că unii pot să facă reduceri de personal, alţii să lucreze la sporuri sau la alte măsuri de reducere a cheltuielilor.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după şedinţa conducerii partidului, că PSD nu susţine tăierea şi reducerea salariilor în sectorul bugetar, votul fiind unanim în forul statutar.