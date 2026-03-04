Tanczos Barna: Dacă lucrurile nu se aşază pe un făgaş relativ normal, trebuie să venim cu măsuri astfel încât şocul să nu afecteze foarte puternic şi economia naţională

Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că, dacă situaţia privind creşterile de preţuri de pe pieţele petrolului şi gazelor înregistrate în urma conflictului din Orientul Mijlociu nu se va stabiliza şi dacă România va fi afectată, autorităţile vor trebui să ia măsuri pentru consumatorii vulnerabili, dar şi pentru economie, în aşa fel încât aceasta să nu fie afectată.

”Cu siguranţă efectele pot fi în defavoarea consumatorilor. Vedem, încă România nu este afectată la nivelul la care, de exemplu, Marea Britanie a fost afectată în câteva zile. Avem totuşi producţia autohtonă, avem totuşi un echilibru, chiar dacă este fragil, avem totuşi un echilibru care poate să mai reziste. Chiar şi aşa, putem să fim, în valul doi, în runda a doua, să fim afectaţi de creşterea preţului. Prima dată, cu siguranţă, sunt speculative. Nimeni nu ştie când se termină războiul, în primele zile pieţele reacţionează foarte repede, foarte puternic şi atunci trebuie un pic de analiză, un pic de linişte pe pieţe şi sperăm că se termină războiul foarte repede, aşa cum au anunţat SUA şi Israel, că se termină în câteva zile şi lucrurile se reaşază pe un făgaş relativ normal. Dacă nu, cu siguranţă trebuie să venim cu măsuri de protecţie pentru consumatorii vulnerabili, trebuie să venim cu măsuri de sprijin pentru industria autohtonă, pentru IMM-uri, astfel încât şocul acesta de creştere de preţ, eventualul şoc de creştere de preţ, să nu afecteze foarte puternic şi economia naţională”, a afirmat Tanczos Barna, marţi seară, la TVR Info.

El a admis că situaţia nu este una ”plăcută”, având în vedere că România încă mai are de achitat facturi pentru energie, însă a spus că este nevoie ca economia să fie protejată.

Tanczos a adăugat că, în condiţiile în care nu toate ţările sunt afectate în acelaşi mod de ”unda de şoc” creată pe piaţa de energie de războiul din Orientul Mijlociu, speră ca, în cazul României, efectul să nu fie unul puternic.