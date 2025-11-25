Tanczos Barna: Orice majorare a TVA generează ca prim efect o reducere a consumului

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, luni seară, că orice majorare de TVA generează ca prim efect reducerea consumului, dar că, de regulă, în două-trei luni lucrurile reintră pe făgaş normal.

Tanczos Barna a declarat, luni seră, la Digi24, că peste majorarea de TVA s-a suprapus şi creşterea preţului la energia electrică, iar consecinţa a fost majorarea inflaţiei.

”De fiecare dată, orice majorare a TVA generează în primul val de efect o reducere a consumului. Este un efect imediat, care trece după 2-3 luni de zile, iar lucrurile reintră pe un făgaş normal. Problema astăzi în România este că peste majorarea TVA s-a suprapus şi eliminarea acelor subvenţii la energia electrică. A crescut preţul la gaze naturale, la energia electrică a venit TVA-ul de 21% şi ele s-au suprapus, generând o inflaţie. Inflaţia imediat la rându-i generează reducere de consum”, a precizat vicepremierul Tanczos Barna.

El adaugă că este o certitudine reducerea consumuluui, dar consideră că lucrurile se vor ameliora.

Tanczos Barna a afirmat că le-a recomandat celor care s-au bucurat prea devreme de încasările crescute în august să aştepte şi lunile următoare.

”Pentru că dacă se laudă cineva că a crescut TVA-ul în august, va trebui să explice şi de ce au scăzut în septembrie. Eram sigur că o să fie o scădere. Octombrie înseamnă deja mult mai mult, deci a revenit pe un trend crescător, undeva la nivelul lunii august. Dar trebuie să avem în vedere încă un element, Aceste diferenţe de 5, 10, 15% de creştere-scădere a TVA pot fi jonglate foarte uşor şi cu TVA-uri restituit sau nerestituit”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna.

Ministerul Finanţelor a arătat, luni seară, că încasările din TVA, în perioada iulie-septembrie, au fost de aproximativ 35,48 mld lei, dintr-un total de 94,75 mld lei aferent primelor 9 luni ale anului 2025. În plus, raportat la perioada ianuarie – septembrie 2025 vs. 2024, peste 2/3 din veniturile suplimentare de TVA comparativ cu anul trecut sunt generate în perioada iulie-septembrie. ANAF a încasat din TVA în luna august 12,556.82 milioane lei, iar în luna septembrie 12,207.44 milioane lei. Ministerul Finanţelor susţine că luna august este, în mod tradiţional, una dintre lunile cu cel mai redus nivel al activitãţii economice, de aici şi încasările mai reduse, în ciuda creşterii TVA de la 1 august.