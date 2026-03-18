Tanczos Barna: SGR este o comunitate care a arătat că e posibil ceva în care nu a crezut nimeni la început

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) a creat o comunitate care a arătat că este posibil ceva în care nu prea a crezut la început nimeni, a declarat, miercuri, la evenimentul Resource Recovery Summit 2026, vicepremierul Tanczos Barna.

‘Ce înseamnă de fapt acest Sistem de Garanție-Returnare? Sisteme de IT, logistică, saci, centre de numărare etc. În primul și în primul rând înseamnă oameni, înseamnă o comunitate care crede în succesul acestui proiect. Înseamnă peste 15 milioane de români care zi de zi contribuie la succesul acestui proiect. Copii și adulți dedicați, oameni – o comunitate care a arătat că este posibil ceva în care nu prea a crezut la început nimeni. Vreau să le mulțumesc în primul rând lor, românilor care zi de zi contribuie la succesul acestui sistem. În al doilea rând, înseamnă echipa cu care am conceput acest sistem, înseamnă veterani, care unii dintre ei mai sunt în această sală, cei care acum cinci ani au fost alături de mine când am pornit acest proiect în faza de concepere. În al treilea rând înseamnă leadership, înseamnă soluții adecvate, potrivite pentru societatea noastră, înseamnă perseverență, gândire pe termen lung, eficiență’, a spus oficialul.

Potrivit demnitarului, SGR înseamnă ape și păduri mai curate dar și reciclarea a peste nouă miliarde de ambalaje.

‘Înseamnă locuri de muncă, economie, dezvoltare. Am arătat că se poate și în România într-un domeniu în care rezultatele nu sunt foarte bune, per ansamblu. Am reușit să creăm o lume nouă. Noi, în România, prin Sistemul de Garanție-Returnare, am creat o comunitate nouă, o lume nouă și am arătat că se poate. Putem să avem mult mai curate pădurile, mai curate și mai frumoase traseele montane’, a adăugat Tanczos Barna.

Conform datelor oficiale, de la lansarea, pe 30 noiembrie 2023, a Sistemului de Garanție-Returnare, și până la sfârșitul anului 2025, aproximativ 8,5 miliarde de ambalaje de băuturi au fost returnate, ceea ce a însemnat peste 618.000 de tone de PET, sticlă și aluminiu de înaltă calitate trimise către reciclatori. De asemenea, rata de colectare a crescut constant și a atins, anul trecut, 83%.

Guvernul României, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), organizează miercuri evenimentul Resource Recovery Summit 2026, în colaborare cu Asociația Green Revolution și cu sprijinul Envipco și RetuRo.