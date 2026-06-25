Tanczos: Curtea Constituțională a confirmat că legea prin care am dublat cota de recoltare la urs brun respectă Constituția

Curtea Constituțională a României (CCR) a confirmat că legea prin care a fost dublată cota de recoltare în cazul populației de urs brun respectă Constituția, a anunțat miercuri ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna.

‘Curtea Constituțională a confirmat astăzi că legea prin care am dublat cota de recoltare în cazul populației de urs brun respectă Constituția. În același timp, în cadrul întâlnirii avute ieri la Bruxelles, comisarul european pentru mediu mi-a transmis că România, în calitate de stat membru, are dreptul să ia măsuri active de gestionare a populației de urși’, a scris Tanczos pe pagian sa de Facebook.

Acesta a susținut că intervențiile prevăzute de lege sunt proporționale și respectă normele privind protecția speciei.

‘Am spus de la bun început că intervenția prevăzută prin lege este proporțională și respectă prevederile privind protecția speciei. Aceasta prevede cote de prevenție și intervenție, stabilite pe baza rezultatelor evaluării genetice a populației de urs brun, finalizate anul trecut, cu scopul de a stopa suprapopularea urșilor și de a proteja viața oamenilor și activitățile agricole’, a subliniat el.

Ministrul a afirmat că aplicarea măsurilor a fost întârziată cu două luni și a precizat că administratorii fondurilor de vânătoare au acum obligația de a le pune în practică. ‘Din păcate, am pierdut două luni în care aceste măsuri puteau fi aplicate. Fondurile de vânătoare au acum obligația să le pună în practică imediat cu responsabilitate’, a punctat Tanczos.

În opinia sa, UDMR a susținut în ultimii ani, în mod consecvent, nevoia gestionării active a populației de urși bruni și protejarea vieții omenești, introducând ‘intervenția imediată în situații de urgență, sprijin pentru fermieri și cote de vânătoare stabilite pe baze științifice’.

‘Continuăm aceste demersuri atât la nivel național, cât și la nivel european, unde am cerut reguli de gestionare mai flexibile pentru statele membre în care specia se află într-o stare de conservare favorabilă’, a mai scris Tanczos Barna pe pagina sa de socializare.