Tanczos: Recoltarea orzului și orzoaicei de toamnă nu este afectată de caniculă

Procesul de recoltare a orzului și orzoaicei de toamnă se desfășoară conform graficului specific perioadei și nu este afectat de caniculă, în timp ce efectele secetei pedologice sunt mai reduse comparativ cu anii anteriori, a afirmat ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna.

‘Procesul de recoltare a orzului și a orzoaicei de toamnă se derulează conform graficului specific perioadei. În contextul avertizărilor meteorologice, am convocat astăzi Comitetul pentru Situații de Urgență la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a evalua efectele condițiilor meteorologice asupra agriculturii și situația suprafețelor afectate, precum și pentru a stabili eventualele măsuri necesare. Din discuțiile cu direcțiile de specialitate din cadrul MADR și cu direcțiile agricole județene a rezultat că procesul de recoltare nu este afectat de caniculă, iar, comparativ cu anii trecuți, efectele secetei pedologice sunt mai reduse, suprafețele afectate fiind semnificativ mai mici’, a scris Tanczos Barna, pe Facebook.

Acesta a precizat că, până în prezent, au fost raportate aproximativ 32.000 de hectare de teren agricol afectate de îngheț, grindină, furtuni, inundații și vânt puternic.

‘Până în prezent, în acest an, au fost raportate aproximativ 32.000 de hectare de teren agricol afectate de fenomene meteorologice precum îngheț, grindină, furtuni, inundații și vânt puternic. În același timp, este în desfășurare procesul de colectare și verificare a înștiințărilor privind suprafețele afectate de secetă, în special din vestul țării, precum și întocmirea proceselor-verbale de constatare’, a transmis ministrul interimar al Agriculturii.

El a adăugat că Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) desfășoară activități de irigare în 27 de județe, în timp ce autoritățile monitorizează în continuare evoluția condițiilor meteorologice și situația din teren.

‘De asemenea, ANIF a raportat că desfășoară activități de irigare în 27 de județe, pe o suprafață de aproximativ 600.000 de hectare, din cele peste 900.000 de hectare contractate, fără restricții în ceea ce privește preluarea apei din sursă. Monitorizăm în continuare evoluția condițiilor meteorologice și situația din teren și vom lua, dacă va fi necesar, toate măsurile pentru sprijinirea fermierilor’, a mai scris Tanczos Barna pe rețeaua de socializare.