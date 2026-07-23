Tanczos: Sectorul agricol este afectat negativ de impasul formării guvernului. Fermierii au nevoie de sprijin acum

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a declarat joi, la Băile Tușnad, că întârzierea formării noului guvern afectează sectorul agricol și a anunțat că a solicitat convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaților pentru adoptarea unor proiecte legislative destinate sprijinirii fermierilor.

‘Sectorul agricol este afectat negativ de acest impas al formării unui guvern și, din păcate, multe dintre inițiativele Ministerului Agriculturii zac la Parlament, la Comisia de Buget, de exemplu, sau zac la Ministerul Finanțelor, sau sunt în fază de elaborare și așteptăm sesiunea extraordinară de la Camera Deputaților sau de la Senat pentru a le putea discuta. Nu poate funcționa agricultura fără decizii imediate în favoarea fermierilor, în momentele critice. Deci nu putem aștepta trei luni de zile, nu putem aștepta jumătate de an, fermierii au nevoie de sprijin acum’, a declarat presei Tanczos Barna.

Ministrul interimar a arătat că a cerut în repetate rânduri Ministerului Finanțelor, premierului și Parlamentului să înțeleagă acest lucru, subliniind că, în agricultură, întârzierile pot face ca sprijinul financiar să ajungă prea târziu pentru beneficiari.

‘Dacă e vorba de secetă și avem banii europeni, trebuie să plătim banii acum. Dacă avem nevoie de sprijin imediat, pe baza noilor reguli europene pentru sectorul de lapte, trebuie să oferim sprijinul acum’, a spus Tanczos.

De asemenea, el a menționat că este nevoie de intervenții rapide și în ceea ce privește combaterea pestei micilor rumegătoare și a pestei porcine africane, afirmând că schimbarea de paradigmă trebuie ‘să vină acum, nu peste trei luni de zile’.

În context, Tanczos a anunțat că a transmis o solicitare oficială pentru convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaților, astfel încât proiectele aflate în așteptare să poată fi dezbătute și aprobate.

‘Tocmai de aceea, am cerut acum o zi sau două zile, într-o adresă oficială, convocarea sesiunii extraordinare și la Camera Deputaților, pentru a putea trece legile care zac acolo în Comisia de Buget-Finanțe și pentru a le putea aproba într-o sesiune parlamentară, să nu așteptăm până la sfârșitul lunii septembrie, și să avem și în Guvern o înțelegere și o abordare pozitivă, la motorină, de exemplu, să nu mai așteptăm încă trei luni de zile ca acea hotărâre de guvern să treacă de Ministerul Finanțelor. Deciziile, sprijinul, ajutorul să vină acum din partea tuturor instituțiilor și să sprijinim fermierii’, a mai subliniat Taczos Barna.

Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale a participat joi la o dezbatere cu tema ‘Agricultura în umbra războaielor și a provocărilor de mediu’, organizată în cadrul Universității de Vară de la Băile Tușnad.