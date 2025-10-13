Tentative de fraudă de peste un miliard de dolari, identificate de Departamentul de Combatere a Fraudelor Visa

Departamentul de Combatere a Fraudelor din cadrul Visa (Visa Scam Disruption) a identificat, de la înființare sa, în 2024, tentative de fraudă de peste un miliard de dolari, dintre care peste 260 de milioane de dolari în Europa, se arată într-un comunicat al procesatorului de plăți, transmis luni AGERPRES.

Potrivit datelor centralizate de companie, prin colaborarea cu clienți și autorități din întreaga lume, noua structură a reușit să împiedice peste 25.000 de comercianți frauduloși.

”În calitate de Chief Risk Officer interimar al Visa în Europa, văd aproape zilnic cum evoluează amenințările din domeniul plăților electronice și sunt mândru să conduc această luptă continuă pe care Visa o duce împotriva infractorilor. Escrocheriile au un impact personal și pot avea efecte financiare și psihologice de durată asupra oamenilor și familiilor acestora. Identificarea unor tentative de fraudă de peste un miliard de dolari reprezintă o realizare importantă pentru Visa, dar acesta este doar începutul. În centrul activității noastre zilnice stă grija față de persoanele vizate de escroci – cei aflați în căutarea unui partener, cei care rezervă o vacanță unică în viață sau cei care încep o afacere nouă – iar misiunea noastră este să facem tot ce ne stă în putință pentru a-i proteja”, a declarat David Capezza, chief Risk Officer interimar la Visa în Europa, citat în comunicat.

De asemenea, peste o mie de comercianți vizau deținătorii de carduri, utilizând metode diversificate, de la postarea de coduri QR false sau tehnici de inginerie socială, până la afișarea de mesaje și reclame înșelătoare (pop-up-uri) menite să determine consumatorii să-și introducă detaliile de plată pentru a fi compromise.

”Rețeaua a comis fraude raportate în valoare de peste 44 de milioane de dolari, însă, prin colaborarea cu autoritățile și băncile acceptatoare ale cardurilor, a fost desființată cu succes”, notează compania.

În acest context, procesatorul de plăți a continuat să consolideze unul dintre programele sale cheie de protecție a ecosistemului de plăți – Visa Integrity Risk Program – pentru a sprijini și mai eficient băncile în detectarea practicilor înșelătoare ale unor comercianți.

Astfel, combaterea fraudelor necesită cooperare la nivelul întregului ecosistem și o abordare integrată, care pune accent în mod egal – dacă nu chiar mai mare – pe prevenție decât pe neutralizarea amenințărilor.

Visa este lider mondial în domeniul plăților digitale, facilitând tranzacții de plată între consumatori, comercianți, instituții financiare și entități guvernamentale din peste 200 de țări și teritorii.