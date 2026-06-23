Topul celor mai accesate specialități medicale prin asigurarea de sănătate OMNI+ în trim. I 2026: medicină de laborator, imagistică, ORL, cardiologie

OMNIASIG Vienna Insurance Group constată un interes tot mai mare pentru serviciile medicale incluse în asigurarea de sănătate OMNI+, soluție dedicată companiilor care aleg să ofere angajaților beneficii medicale suplimentare și acces extins la servicii de sănătate.

În primul trimestru al anului 2026, cele mai accesate specialități medicale prin intermediul asigurării OMNI+ au fost: medicină de laborator, imagistică, ginecologie, ORL și cardiologie. Vârsta medie a asiguraților care au utilizat serviciile medicale acoperite de OMNI+ a fost de 41 de ani.

Orașele în care serviciile medicale incluse în asigurarea de sănătate au fost accesate cel mai frecvent sunt: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Ploiești.

În prezent, OMNIASIG oferă acces la o rețea formată din 1.481 de clinici medicale partenere din întreaga țară, în cadrul cărora serviciile medicale pot fi accesate prin sistem de decontare directă. În primul trimestru din an, 77% dintre serviciile medicale au fost accesate de asigurați prin acest sistem care presupune plata directă a serviciilor de către OMNIASIG către furnizorii medicali, fără implicarea financiară a persoanei asigurate.

Totodată, 23% dintre asigurați au optat pentru sistemul de rambursare a cheltuielilor medicale aferente serviciilor accesate în clinici care nu fac parte din rețeaua parteneră. În aceste situații, termenul mediu de decontare a cheltuielilor medicale de către OMNIASIG a fost de 2 zile de la transmiterea documentației complete.

OMNIASIG continuă investițiile în digitalizarea serviciilor dedicate asigurărilor de sănătate pentru a facilita accesul rapid și eficient la servicii medicale și pentru a simplifica interacțiunea asiguraților cu compania. Prin intermediul aplicației de mobil OMNIASIG (disponibilă în Google Play și App Store), cât și online pe www.omniasig.ro, prin secțiunea „Contul meu”, utilizatorii pot derula toate operațiunile necesare accesării poliței:

Solicitarea unei programări la o clinică parteneră OMNIASIG;

OMNIASIG; Solicitarea autorizării unei programări deja stabilite într-o clinică parteneră;

deja într-o clinică parteneră; Solicitarea de rambursare a costurilor unor servicii medicale;

a costurilor unor servicii medicale; Notificări în timp real direct în aplicație privind stadiul solicitărilor;

privind stadiul solicitărilor; Încărcarea documentelor necesare autorizării / rambursării costurilor;

necesare autorizării / rambursării costurilor; Harta interactivă a clinicilor partenere OMNIASIG , cu posibilitatea de contactare directă a acestora din aplicație;

, cu posibilitatea de a acestora din aplicație; Anularea unei programări sau solicitarea unei reprogramări ;

sau solicitarea unei ; Accesarea informațiilor privind serviciile medicale acoperite , limitele de despăgubire și gradul de utilizare a serviciilor din asigurarea de sănătate, inclusiv pentru dependenții minori;

, și din asigurarea de sănătate, inclusiv pentru dependenții minori; Vizualizarea istoricului solicitărilor și a documentelor încărcate.

De asemenea, verificarea clinicilor partenere înrolate în platforma OMNIdoc se poate face și pe website-ul OMNIASIG, aici.