Tot ce trebuie să știi despre jocurile de noroc live online

Odată cu evoluția tehnologică, dar și cu dezvoltarea serviciilor de internet de mare viteză, industria de online gambling a luat avânt. În acest context, în sfera cazinourilor online au început să evolueze și jocurile de noroc live online.

Înainte de a juca, este indicat să știi ce sunt jocurile de noroc live online și cum se diferențiază de celelalte jocuri de noroc online, dar și de cele din cazinourile fizice. În plus, există mai multe tipuri de jocuri de noroc pe care le poți juca live online. Tot ce trebuie să știi regăsești în articolul de față.

Ce sunt jocurile de noroc live online

Pe scurt, jocurile de noroc live online oferă o experiență hibrid între online și jocurile de cazino fizice. Cum? Cu ajutorul live streamingului. Jucătorii pot interacționa între ei, dar și cu dealeri reali, având astfel experiența unui cazino fizic în confortul de acasă sau, de ce nu, în vacanță. În plus, tehnologia folosită (în special camerele high-definition) contribuie la crearea unei experiențe autentice, comparabilă cu aceea față în față.

Un alt aspect de menționat este că jocurile de cazino online funcționează puțin diferit decât alte jocuri de noroc online clasice. Dacă în cazul sloturilor acestea funcționează pe principiul Random Number Generators (algoritmi care generează rezultate aleator), în cazul jocurilor de noroc live online rezultatele se obțin ca la masa de joc din cazinoul fizic. Pentru unii jucători, asta le face mai captivante comparativ cu alte jocuri de cazino online.

Nu în ultimul rând, cazinourile online criptează conexiunile, pentru a proteja intimitatea, dar și datele personale ale jucătorilor. Ia în considerare și faptul că trebuie să te înregistrezi cu date personale valide pentru a putea juca. Este o măsură justificată, care protejează în primul rând minorii.

Tipuri de jocuri de noroc live online

Dar ce tipuri de jocuri de noroc poți juca live online? Se aplică aceleași reguli ca la jocurile clasice? Printre cele mai populare jocuri dintr-un cazino fizic pe care le poți juca și live online se regăsesc baccarat, ruletă și blackjack.

Baccarat live online

Baccarat este printre jocurile de noroc preferate pentru simplitatea sa. Jocul de baccarat live online are aceleași reguli cu jocul de baccarat din cazinourile fizice: pariezi, la alegere, pe jucatori sau pe banca. Câștigi dacă ai pariat pe mâna care se apropie cel mai mult de 9.

Ruletă live online

Dacă preferi jocul de ruletă, în varianta live online poți juca: Ruletă Europeană și Americană, Turbo Roulette, Speed Roulette, Grand Casino Roulette etc. Chiar și în varianta online, și în acest caz, regulile rămân aceleași.

Blackjack live online

Blackjack, numit și Pontoon sau 21, este un alt joc de cărți simplu pe care merită să îl încerci și în versiunea live online. Regulile sunt aceleași în ambele cazuri: fiecare jucător încearcă să „bată” dealerul cu un total care să se apropie de 21, fără să depășească.

În final, reține că ar trebui să joci responsabil și să joci numai pe site-urile acreditate de ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc). Iar dacă simți că aluneci pe panta dependenței, nu ezita să ceri ajutor de la familie, prieteni sau chiar ajutor specializat. În plus, pe orice site al cazinourilor acreditate de ONJN regăsești varianta de autoexcludere. Procesul e rapid, util și menit să protejeze jucătorii de dependență.