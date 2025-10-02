Trenurile cu locomotivă electrică ale CFR Călători, în pericol să nu mai circule pe rețeaua feroviară, din 7 octombrie

Trenurile cu locomotivă electrică aparținând CFR Călători sunt în pericol să nu mai poată circula, de săptămâna viitoare, pe rețeaua națională de cale ferată, din cauza restanțelor acumulate de operatorul de transport de călători la Societatea Electrificare CFR SA, potrivit unei notificări transmise acestuia în data de 29 septembrie.

Astfel, conform documentului obținut de AGERPRES și semnat de directorul general al Societății Electrificare CFR SA, Ștefan-Răzvan Rădulescu, începând cu data de 7 octombrie, va fi aplicată măsura de întrerupere a alimentării cu energie electrică prin retragerea dreptului de acces al unităților de tracțiune electrică aparținând SNTFC CFR Călători SA la infrastructura feroviară electrificată.

‘Având în vedere prevederile Art. 3 alin. (1) litera b) și alin. 2 din Convenția privind dreptul de acces la infrastructura feroviară electrificată a unităților de tracțiune electrică încheiată între furnizorul de energie electrică SC ‘Electrificare CFR’ SA (…), administratorul infrastructurii feroviare publice CNCF ‘CFR’ SA (…) și operatorul de transport feroviar SNTFC ‘CFR Călători’ (…) anexă la contractul de furnizare a energiei electrice pentru locurile de consum alimentate din rețeaua de contact feroviară (…), vă comunicăm că prezentul document constituie NOTIFICAREA de interzicere a dreptului de acces al unităților de tracțiune electrică după cum urmează: – datele de identificare ale OTF: Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători ‘CFR Călători’ SA (…) reprezentată prin Traian Preoteasa – Director General, în calitate de Consumator; pe de altă parte, clauza din contractul de furnizare care nu a fost respectată de către OTF, pentru care urmează să fie întreruptă alimentarea. Este tratată ca neconformitate pentru SNTFC CFR Călători SA obligația acestuia în calitate de Consumator de a achita contravaloarea energiei electrice consumate și a penalităților datorate pentru întârzierile la plată calculate potrivit prevederilor contractuale (…). Astfel, la data prezentei, SNTFC CFR Călători SA figurează în evidențele SC ‘Electrificare CFR’ SA cu debite rezultate din neachitarea la termen a facturilor: parțial a lunii aprilie 2025, final al lunii martie 2025, avans al lunii iulie, parțial al lunii mai, final al lunii aprilie, avans al lunii august, parțial a lunii iulie și avans al lunii septembrie. Data de aplicare a măsurilor de interzicere a dreptului de acces al unităților de tracțiune electrică aparținând OTF: Vă notificăm că, începând cu data de 07.10.2025, va fi aplicată măsura de întrerupere a alimentării cu energie electrică prin retragerea dreptului de acces al unităților de tracțiune electrică aparținând SNTFC CFR Călători SA, la infrastructura feroviară electrificată’, se menționează în notificare.

În acest context, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Rodrigo Maxim, a propus, miercuri, în ședința plenului Consiliului Economic și Social (CES) aviz nefavorabil pentru proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025, care ‘care distruge sistemul feroviar’.

Liderul sindical și-a motivat propunerea prin faptul că, la această rectificare bugetară, nu se alocă CFR Călători nici măcar suma de 270 milioane lei restantă de la facilitățile de călătorie, de la prestația efectuată de companie, în condițiile în care transportatorul a primit în 2025 o compensație cu 30% mai mică față de cea din anul anterior, ceea ce l-a obligat să anuleze din obligația de serviciu public pe durata întregului an 247 de trenuri de călători zilnice și 44 de trenuri de călători în zilele de sâmbătă și duminică și sărbători legale.

‘CFR Călători știa că prin aceste anulări de trenuri de călători pierde venituri importante din încasări, dar la fel de bine CFR Călători știa că fără compensație nu poate ține în circulație acele trenuri de călători pentru că doar din încasări acele trenuri erau nerentabile. Și așa, fără veniturile de la trenurile anulate și fără plata facilităților de călătorie restante pentru prestația efectuată de CFR Călători pentru alte categorii de călători și neplătită, CFR Călători nu mai are bani de salarii în lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2025 și nici de plata TUI către CNCF ‘CFR’ SA și nici de plata energiei electrice către SC Electrificare CFR SA, care a notificat deja că din data de 07.10.2025 interzice dreptul de acces al trenurilor cu locomotivă electrică de la CFR Călători pentru restanțe (…) Și să nu uităm că CFR Călători a negociat plata în rate a restanței la TUI către CFR SA, care voia să interzică de la 1 septembrie 2025 toate trenurile personale ale CFR Călători și de la 1 octombrie 2025 toate trenurile accelerate și rapide ale CFR Călători. (…) În concluzie, dacă nu se dau la această rectificare bugetară la CFR Călători cei 270 milioane lei restanțe de la facilitățile de călătorie, se pare că se vrea să se stea pe calea ferată română cu trenurile în perioada următoare’, a transmis Rodrigo Maxim.

În plus, acesta atrage atenția că ‘deși este dezastru la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în ceea ce privește calea ferată română, în sensul că MTI urmează să rămână fără CFR Marfă, fără spitalele CFR, iar CFR Călători a rămas fără fond de salarii începând cu luna octombrie și fără bani de TUI la CNCF ‘CFR’ SA, care astfel rămâne și ea fără bani de salarii în octombrie, noiembrie și decembrie 2025 (…), deci CFR Călători și CFR SA sunt în genunchi, MTI dă 2 miliarde la rectificarea bugetară din octombrie 2025′.

De asemenea, sindicalistul a avertizat marți, la Parlament, într-o dezbatere publică pe tema transporturi, că ‘probabil în perioada imediat următoare o să vedem oprirea lucrului definitiv pe calea ferată’.

‘Cei de la CFR Infrastructură își iau și ei salariile din taxa de utilizare infrastructură pe care trebuie să o plătească CFR Călători, dar dacă CFR Călători nu are bani pentru salarii, nu are bani nici pentru taxa de utilizare a infrastructurii, deci, la rândul ei, nici CFR Infrastructură nu are bani de salarii, o să vedem în perioada imediat următoare, probabil, oprirea lucrului pe calea ferată definitiv, pentru că salariații nu mai pot suporta bătaia de joc față de atât de ceferiști, cât și față de călători, călătorii care trebuiau să aibă numai trenuri noi, prin trenurile achiziționate pe fonduri europene. Mai mult, Ministerul Transporturilor a inventat operatori privați de călători. Vreau să atrag atenția că acești operatori – nici nu au spus când au venit că vin ca să scadă subvenția pe Ministerul Transporturilor și vin fără subvenții și fără trenuri noi – au venit cu trenuri vechi, vor trenuri noi mai multe decât CFR Călători care e operatorul de stat și vor subvenții mai mari decât operatorul de stat CFR Călători. Într-adevăr, regulamentul european prevede acordarea de compensații în toate sistemele feroviare din Uniunea Europeană, numai că are o precizare. Operatorii privați care vin să ia de la operatorul de stat sau restul le iau ca trenuri comerciale, adică fără subvenții și fără trenuri noi achiziționate. (…) operatorii de transport feroviar de călători privați din România caută doar să mute trenurile de la CFR Călători cu tot cu subvenție și cu tot cu trenuri noi care sunt achiziționate de Autoritatea de Reformă Feroviară’, a afirmat, marți, Rodrigo Maxim, în Parlament.