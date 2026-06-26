UE a confirmat procedura de deficit excesiv contra Bulgariei

Consiliul Uniunii Europene a confirmat oficial decizia Comisiei Europene din iunie de a plasa Bulgaria sub procedura de deficit excesiv (EDP), cerând țării să ia măsurile fiscale corective pentru a ține sub control cheltuielilor public în creștere, informează Novinite.

Ca parte procedurii, UE stabilește limite obligatorii privind creșterea cheltuielilor guvernamentale nete ale Bulgariei, recomandând să nu depășească 4,2% în 2026, 3,4% în 2027, 3,4% în 2028, și 3,2% în 2029. Acești parametri sunt meniți să asigure ieșirea Bulgarii din procedura de deficit excesiv până în 2029.

De asemenea, Consiliul Uniunii Europene a stabilit un termen limitp pentru conformare, cerând Bulgariei să ia deciziile eficiente corective și să trimită până în 15 octombrie 2026 măsurile relevante, împreună cu proiectul de buget pe 2027. Acest document trebuie prezentat atât Comisiei Europene cât și Eurogrupului.

Raportarea progreselor se efectuează de două ori pe an. Bulgaria trebuie să ofere actualizări privind progreselor anuale în fiecare primăvară, până în 30 aprilie, și în fiecare toamnă, până în 15 octombrie, prin proiectul de buget, până când deficitul este pe deplin corectat.

Cadrul UE permite, de asemenea, o oarecare flexibilitate a țintelor fiscale până în 2028, dacă abaterile sunt legate de cheltuielile din domeniul apărării.

În plus, autoritățile de la Sofia trebuie să includă date detaliate privind cheltuielile din domeniul apărării planificate și actuale, inclusiv investițiile și cheltuielile finanțate prin programul SAFE, pentru a asigura deplina transparență a raportării fiscale.

Ministerul de Finanțe din Bulgaria a prezentat deja proiectul de buget pentru 2026, în care se previzionează un deficit de 5,7% din PIB. Cadrul fiscal pe termen mediu pentru 2026 – 2028 prevede deficit de 5,7% din PIB în 2026, de 3,8% din PIB în 2027, și 3% din PIB în 2028.